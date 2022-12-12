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الاثنين 12 كانون الأول 2022 ساعة 13:44

القضائية الإيرانية تتحدث عن حكم ومعاقبة بعض عناصر الشغب

القضائية الإيرانية تتحدث عن حكم ومعاقبة بعض عناصر الشغب
وقال رئيس السلطة القضائية انه في المادة 282 من قانون العقوبات الإسلامية ، فيما يتعلق بالمحاربة، تم تضمين أربعة حدود؛ وفي المادة 283، تم تحديد أن اختيار كل من الحدود الأربعة المذكورة هو حسب تقدير القاضي. هذا هو القانون الموجود ويجب على القضاة التصرف بموجبه.

وتابع قائلا : في المادة 286 من قانون العقوبات الإسلامية المتعلقة بـ "الافساد في الأرض" ، القانون واضح أيضا.

واضاف : قضاتنا مطالبون باحترام القانون؛ بالطبع، إذا كانت لديهم شكوك، يمكنهم طرح الأسئلة والاحتياط ؛ بالتاكيد الاحتياط ضروري فيما يخص "الدماء" .

وقال إذا تصرفنا حسب الذوق، فقد لا يكون لدينا مبرر ، يجب أن يكون المحور هو القانون وتابع : إذا تصرفنا في ظل ظروف مختلفة وخلقنا مساحة للآخرين دون اتباع القانون، فليس لدينا أي مبرر.

وقال: في يوم ما يطلبون منا اتخاذ إجراءات صارمة وفي يوم اخر يقولون إن عملكم ليس إنسانيًا وأنكم تعملون ضد حقوق الإنسان. في يوم يقولون لماذا تأخرتم عن العمل منذ بدء أعمال الشغب ولم تتصرفوا بسرعة وفي يوم آخر يقولون إنه لا يوجد مثل هذا الحكم في القرآن. في جميع الحالات ، يجب أن ناخذ بنظر الاعتبار الدقة والسرعة واحترام القانون ولا نقلق بشأن شناتت الاخرين على الإطلاق.
مصدر : وكالات
رقم : 1029735
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