الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 12 كانون الأول 2022 ساعة 14:59

سجون الاحتلال تشهد حالة من التوتر والغضب

سجون الاحتلال تشهد حالة من التوتر والغضب
وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت قسم "1" في سجن رامون، وأجرت عمليات تفتيش استفزازي وتخريب داخل القسم.

وتتعرض أقسام الأسرى في سجون ريمون، لاقتحامات متكررة من قوات القمع، حيث بُني السجن عام 2006 إلى جانب سجن نفحة الصحراوي وخصص للأسرى ذوي الأحكام العالية، ويحتوي على زنازين للعزل.

ويبعد سجن "رامون" 100 كيلومتر عن مدينة بئر السبع، و200 كيلومتر عن مدينة القدس المحتلة، ويعد من أشد السجون الإسرائيلية وأقساها.

بالتزامن مع ذلك، قررت قيادة الحركة الأسيرة في سجن "عوفر" إرجاع وجبتي الطعام اليوم تضامناً مع الأسيرين المريضين ناصر أبو حميد ووليد دقة.

ويُصارع الأسير المريض المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد، المرض بجسد منهك داخل ما يسمى "عيادة سجن الرملة".

ودخلت الحالة الصحية للأسير ناصر منحنى خطيرًا جدًّا وتتفاقم بشكل سريع، بعد انتشار واسع للخلايا السرطانية في كل أنحاء جسده والتي تسببت له بتلف كامل بالرئة اليسرى، وبالتالي أفقدها القدرة على القيام بوظائفها الطبيعية.

أما الأسير وليد دقة، من الداخل المحتل، فأصيب بسرطان الدم وبحاجة إلى علاج كيماوي وزراعة نخاع شوكي.

وفي سجن "حوارة" هدد الأسرى إدارة السجن بالشروع بإضراب مفتوح عن الطعام، تنديداً بظروفهم المعيشية وأوضاعهم الاعتقالية المأساوية التي يعيشونها داخل مركز التوقيف.

وأوضح الأسرى، أنهم يعانون الأمرَّين داخل "حوارة"، فالأقسام التي يُحتجزون فيها لا تصلح للعيش الآدمي، عدا عن معاناتهم من سياسة التجويع التي تتبعها إدارة حوارة بحقهم، كما يحرمهم الاحتلال أيضاً من الأغطية والملابس وأدوات التنظيف، بالإضافة إلى ذلك فإن وقت الفورة، الذي يُسمح من خلاله للمعتقلين بالخروج من الأقسام إلى الساحة، قصير جدًّا.

وفي حال لم تستجب إدارة المعتقل لمطالب الأسرى بتحسين ظروفهم الحياتية، فإنهم مصرون على خوض هذه الخطوة التصعيدية والشروع بالإضراب.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 4700 أسير فلسطيني، وشهد شهر نوفمبر الماضي (490) حالة اعتقال منهم (76) طفلاً، و(12) من النساء، وشكّلت حالات الاعتقال في الخليل النسبة الأعلى في هذا شهر، تليها القدس ورام الله، وجنين، ونابلس.
مصدر : وكالات
رقم : 1029746
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
انقلاب النازيين الجدد في ألمانيا... هل يعيد التاريخ نفسه؟
انقلاب النازيين الجدد في ألمانيا... هل يعيد التاريخ نفسه؟
تهديدات أوروبية لوقف التعاون مع كيان الاحتلال
تهديدات أوروبية لوقف التعاون مع كيان الاحتلال
12 كانون الأول 2022
‘‘عرين الأسود‘‘ ظهور بارزٌ ورسائل مهمة؟
‘‘عرين الأسود‘‘ ظهور بارزٌ ورسائل مهمة؟
12 كانون الأول 2022
تصريحات متكررة.. ماذا قدم محمود عباس لفلسطين؟
تصريحات متكررة.. ماذا قدم محمود عباس لفلسطين؟
12 كانون الأول 2022
الغاز القطري في سلة الطاقة الأوروبية... هل يتجاوز الألمان أزمتهم الشديدة؟
الغاز القطري في سلة الطاقة الأوروبية... هل يتجاوز الألمان أزمتهم الشديدة؟
12 كانون الأول 2022
'كرامة وشهيدا': شعار الذكرى السابعة لاستشهاد الشيخ النمر
10 كانون الأول 2022
تفكيك خليه ارهابية واعتقال عناصرها في مدينة مشهد المقدسة
تفكيك خليه ارهابية واعتقال عناصرها في مدينة مشهد المقدسة
10 كانون الأول 2022
شيء من النفاق الغربي.. عندما تحدد الجغرافيا نوعية الشغب
شيء من النفاق الغربي.. عندما تحدد الجغرافيا نوعية الشغب
10 كانون الأول 2022
استعدادات لمراسم تشييع رفات شهداء الدفاع المقدس في مدينة أهواز
استعدادات لمراسم تشييع رفات شهداء الدفاع المقدس في مدينة أهواز
9 كانون الأول 2022
آية الله رئيسي: الدماء النقية لشهداء الأمن زرعت الخيبة لدى العدو
آية الله رئيسي: الدماء النقية لشهداء الأمن زرعت الخيبة لدى العدو
9 كانون الأول 2022
اسلامي: سنعود إلى إلتزامات الإتفاق النووي اذا رفع الحظر
اسلامي: سنعود إلى إلتزامات الإتفاق النووي اذا رفع الحظر
9 كانون الأول 2022
خطوة الحكومة الصهيونية الجادة لضم الضفة الغربية
خطوة الحكومة الصهيونية الجادة لضم الضفة الغربية
9 كانون الأول 2022
هل تنجح حرب ابن سلمان في إضعاف التوازن القبلي في البلاد و تأمين عرشه ؟
هل تنجح حرب ابن سلمان في إضعاف التوازن القبلي في البلاد و تأمين عرشه ؟
9 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انقلاب النازيين الجدد في ألمانيا... هل يعيد التاريخ نفسه؟
تهديدات أوروبية لوقف التعاون مع كيان الاحتلال
‘‘عرين الأسود‘‘ ظهور بارزٌ ورسائل مهمة؟
تصريحات متكررة.. ماذا قدم محمود عباس لفلسطين؟