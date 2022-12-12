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الاثنين 12 كانون الأول 2022 ساعة 15:01

الطقس في لبنان غدا غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة

الطقس في لبنان غدا غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة
-الحال العامة:  طقس خريفي مستقر حتى فجر الأربعاء حيث يتحول الى متقلب تحت تأثير كتل هوائية باردة نسبيا ويستقر تدريجيا بدءا من صباح الخميس.

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من 13الى 21 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:  غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تنشط الرياح فترة بعد الظهر.

الثلاثاء:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل، مع ضباب على المرتفعات.

الأربعاء:  غائم إجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية مع ضباب كثبف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة نهارا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة واحتمال تساقط حبات من البرد، كما تتساقط الثلوج الخفيفة بدءا من ارتفاع 2400 متر.

الخميس:  غائم خلال الفترة الصباحية مع أمطار متفرقة وضباب على المرتفعات، يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من الصباح وبداية ارتفاع في درجات الحرارة.

-الرياح السطحية:  شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 50 و70 % .

-حال البحر:   منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة
رقم : 1029747
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