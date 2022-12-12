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الاثنين 12 كانون الأول 2022 ساعة 15:11

بايدن وزيلينسكي يبحثان هاتفيا الدعم الأمريكي لأوكرانيا

بايدن وزيلينسكي يبحثان هاتفيا الدعم الأمريكي لأوكرانيا
ووفقا لبيان البيت الأبيض، أكد بايدن لزيلينسكي، على الدعم الأمريكي المستمر للدفاع الأوكراني بينما تواصل روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وسلط بايدن الضوء على كيفية إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لجهود تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني، من خلال المساعدات الأمنية، بما في ذلك الإعلان في 9 كانون الأول/ديسمبر، عن حزمة مساعدات بقيمة 275 مليون دولار من الذخيرة والمعدات الإضافية التي تضمنت أنظمة لمواجهة الاستخدام الروسي للمسيّرات.

وأشار بايدن إلى إعلان 29 تشرين الثاني/نوفمبر، بتقديم 53 مليون دولار لدعم البنية التحتية للطاقة لتعزيز استقرار شبكة الطاقة الأوكرانية في أعقاب الهجمات الموجهة لروسيا، كما رحب الرئيس بايدن بانفتاح الرئيس زيلينسكي، على سلام عادل قائم على المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد مجددا التزام الولايات المتحدة، بمواصلة تقديم المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية لأوكرانيا، ومحاسبة روسيا على “جرائم الحرب والفظائع التي ارتكبتها”، وفرض تكاليف على روسيا “لعدوانها”.
مصدر : وكالات
رقم : 1029751
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