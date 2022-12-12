أحدث العناوين :
العراق يتسلم المبلغ المتبقي من تعويضات الكويت
قمة افتراضية لمجموعة السبع اليوم مكرسة لأوكرانيا
اللواء سلامي: الحرس الثوري يعرف كيف يواجه العدو في جميع المجالات
السوداني: الحكومة تضع نصب أعينها حماية الأقليات في العراق
انفجار وإطلاق نار في مجمع سكني وسط كابل
هكذا غرد عبداللهيان باللغة الصينية حول ضرورة احترام وحدة أراضي إيران
الدفاع الإيرانية: طائرة "سيمرغ" جاهزة للطيران
الصحة الايرانية تعلن من جديد : لا وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد
الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة جوية خطيرة تجتاح البلاد
بايدن وزيلينسكي يبحثان هاتفيا الدعم الأمريكي لأوكرانيا
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
12 December 2022
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
ایران
0
الاثنين 12 كانون الأول 2022 ساعة 15:48
الدفاع الإيرانية: طائرة "سيمرغ" جاهزة للطيران
واضاف العميد افشين خواجه فرد في تصريح له اليوم الاثنين : في مجال صناعة طائرات الركاب ، نسعى الى تحقيق نجاح عملي في السنوات الثلاث المقبلة على الاقل.
مصدر :
قناة العالم
رقم :
1029757
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
انقلاب النازيين الجدد في ألمانيا... هل يعيد التاريخ نفسه؟
تهديدات أوروبية لوقف التعاون مع كيان الاحتلال
12 كانون الأول 2022
‘‘عرين الأسود‘‘ ظهور بارزٌ ورسائل مهمة؟
12 كانون الأول 2022
تصريحات متكررة.. ماذا قدم محمود عباس لفلسطين؟
12 كانون الأول 2022
الغاز القطري في سلة الطاقة الأوروبية... هل يتجاوز الألمان أزمتهم الشديدة؟
12 كانون الأول 2022
'كرامة وشهيدا': شعار الذكرى السابعة لاستشهاد الشيخ النمر
10 كانون الأول 2022
تفكيك خليه ارهابية واعتقال عناصرها في مدينة مشهد المقدسة
10 كانون الأول 2022
شيء من النفاق الغربي.. عندما تحدد الجغرافيا نوعية الشغب
10 كانون الأول 2022
استعدادات لمراسم تشييع رفات شهداء الدفاع المقدس في مدينة أهواز
9 كانون الأول 2022
آية الله رئيسي: الدماء النقية لشهداء الأمن زرعت الخيبة لدى العدو
9 كانون الأول 2022
اسلامي: سنعود إلى إلتزامات الإتفاق النووي اذا رفع الحظر
9 كانون الأول 2022
خطوة الحكومة الصهيونية الجادة لضم الضفة الغربية
9 كانون الأول 2022
هل تنجح حرب ابن سلمان في إضعاف التوازن القبلي في البلاد و تأمين عرشه ؟
9 كانون الأول 2022
أحدث العناوين
العراق يتسلم المبلغ المتبقي من تعويضات الكويت
قمة افتراضية لمجموعة السبع اليوم مكرسة لأوكرانيا
اللواء سلامي: الحرس الثوري يعرف كيف يواجه العدو في جميع المجالات
السوداني: الحكومة تضع نصب أعينها حماية الأقليات في العراق
انفجار وإطلاق نار في مجمع سكني وسط كابل
هكذا غرد عبداللهيان باللغة الصينية حول ضرورة احترام وحدة أراضي إيران
الدفاع الإيرانية: طائرة "سيمرغ" جاهزة للطيران
الصحة الايرانية تعلن من جديد : لا وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد
الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة جوية خطيرة تجتاح البلاد
بايدن وزيلينسكي يبحثان هاتفيا الدعم الأمريكي لأوكرانيا
بالفيديو | استشهاد طفلة فلسطينية بطلق ناري من قناص “إسرائيلي”
البعريني: سنشارك بالحوار الذي دعا إليه الرئيس بري
الطقس في لبنان غدا غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة
سجون الاحتلال تشهد حالة من التوتر والغضب
الرئيس التونسي يزور واشنطن لحضور القمة الأمريكية الأفريقية
مصر تصدر بيانا حول الأمراض المنتشرة في البلاد
‘‘البارتي‘‘ يكشف تفاصيل جديدة عن مباحثات ‘‘بغداد - أربيل‘‘
القضائية الإيرانية تتحدث عن حكم ومعاقبة بعض عناصر الشغب
الشيخ قاسم: كيف يحق لغيرنا التوجه شرقا ولا يحق لنا ذلك؟
ايران تفرض عقوبات على اشخاص ومؤسسات أوروبية وبريطانية
الأكثر قراءة
منغوليا.. مظاهرات بعد تقارير عن سرقة فحم بقيمة 12.8 مليار دولار
إعلان حالة التأهب الجوي في معظم أراضي أوكرانيا وسط سماع دوي انفجارات
عودة التوتر.. تركيا تهدد اليونان صراحة بشأن جزر بحر إيجة
بوتين يناقش 'الأمن الداخلي' في روسيا مع كبار مسؤوليه
‘‘المقاومة الشعبيّة‘‘ ىعنوان المرحلة في فلسطين
ضبط 3 أطنان من المخدرات في سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران
رئيسي: يوم الطالب الجامعي هو رمز لمعرفة ومناهضة الأعداء
طهران تعلق على إيقاف قناة "برس تي في" عبر قمر يوتيل سات
تصاعد حدة المقاومة الشعبية في الضفة الغربية بدعم من نيران صواريخ المقاومة
5 دول إفريقية جديدة توقع على مشروع خط غاز نيجيريا - المغرب
المقاومة الفلسطينية تصنع معادلة ردع جديدة مع الاحتلال
الجبهة الشعبية تتبنى إلقاء عبوات متفجرة على جنود الاحتلال في بيت لحم
السودان يرحّل أزماته: اتفاق محاصصة مبتور
كتيبة نابلس: استهدفنا قوات الاحتلال في الشرقية والياسمينة
بلاسخارت تزور النجف لمقابلة السيد السيستاني
ليبيا,, رفع ‘‘القوة القاهرة‘‘ في عمليات الاستكشاف عن النفط والغاز
‘‘إسرائيل‘‘ وكابوس شيرين أبو عاقلة
غضب شعبي في السعودية.. المجتمع المحافظ يقف في وجه الأمير والانحطاط الأخلاقي
اصابات في نابلس ورام الله.. حملة اعتقالات في الضفة
تنديد تونسي واسع بانضمام تونس لـ‘‘بروتوكول بعضوية الاحتلال‘‘
الأخبار الساخنة
الشهيد العقيد داود جعفري مع قائد الثورة الإسلامية (صورة)
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب جنوب غرب 'سومطرة' الإندونيسية
هكذا تتضامن الضاحية الجنوبية مع الشهيد البطل عدي التميمي
رد فعل وزير الخارجية الايراني على التدخل الأوروبي في شؤون إيران
كورونا في لبنان.. حالة وفاة واحدة و124 إصابة جديدة
احتجاجات شعبية ضد ‘‘قسد‘‘ في دير الزور
الأكثر بحثًا
رد فعل وزير الخارجية الايراني على التدخل الأوروبي في شؤون إيران
الجزائر..تبون يحذر من حرب سيبرانية مسعورة تستهدف بلاده
إخترنا لکم
انقلاب النازيين الجدد في ألمانيا... هل يعيد التاريخ نفسه؟
تهديدات أوروبية لوقف التعاون مع كيان الاحتلال
‘‘عرين الأسود‘‘ ظهور بارزٌ ورسائل مهمة؟
تصريحات متكررة.. ماذا قدم محمود عباس لفلسطين؟