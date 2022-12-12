السوداني: الحكومة تضع نصب أعينها حماية الأقليات في العراق

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان، ان "السوداني استقبل وفداً من الصابئة المندائيين، برئاسة رئيس الطائفة في العراق والعالم ستار جبار الحلو، فيما واستمع إلى شرح عن واقع الصابئة المندائيين في العراق"، مشيرا الى ان" بعض المشاكل التي تعترض واقعهم المعاشي والاجتماعي، كما قدّموا مقترحات توفر لهم المساعدة، ووعد السيد رئيس مجلس الوزراء بتنفيذها.



وأكد، أن" العراق يشكل حاضنة مهمة للطوائف والمكونات الأصيلة في كيانه، وقد منح هذا التنوع والتعددية قوة وتميزاً للبلد"، مشدداً بأن "الحكومة تضع نصب أعينها حماية الأقليات، بما يحفظ حقوقهم كجزء لا يتجزّأ من المجتمع العراق ".