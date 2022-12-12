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الاثنين 12 كانون الأول 2022 ساعة 19:45

العراق وايران يبحثان ملفات الماء والكهرباء والتبادل التجاري بين البلدين

العراق وايران يبحثان ملفات الماء والكهرباء والتبادل التجاري بين البلدين
وذكرت وزارة التخطيط في بيان، ان “وزير التخطيط استقبل اليوم سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، والوفد المرافق له”.

واضاف البيان ان “الطرفين بحثا افاق التعاون المشترك بين البلدين الجارين، في الكثير من الجوانب، وسبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والامنية والتجارية والاستثمارية، والعلمية والثقافية”.

واشار البيان الى ان ” اللقاء ناقش نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، الى ايران”.

ولفت الى ان “اللقاء بحث ملفات الكهرباء والماء والاجراءات المتخذة من الجانبين لمعالجة هذين الملفين”.

ووفقا للبيان “تناول الجانبان خلال لقائهما الذي حضره مدير عام التعاون الدولي في وزارة التخطيط ساهر عبدالكاظم، وعدد من المسؤولين في وزارتي التخطيط والخارجية، امكانية تطوير التعاون في مجال التحّول الاداري وتقنية المعلومات من خلال انشاء الانظمة الادارية والحكومة الالكترونية، واصدار البطاقات المصرفية، فضلا عن التعاون في مجال الفحص المسبق للسلع والبضائع الموردة بين البلدين، وزيادة حجم التبادل السلعي وامكانية تحسين ميزان التبادل التجاري من جهة العراق، لتحقيق التكافؤ بين الجانبين”.
مصدر : وكالات
رقم : 1029800
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