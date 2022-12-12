القانوع: مهرجان انطلاقة حماس يُمثّل استفتاءً جديدًا على المقاومة

وأوضح القانوع في تصريح صحفي، أنّ استعدادات حركة "حماس" جارية على قدمٍ وساق لاستقبال الجماهير المهيبة على أرض الكتيبة من مختلف مناطق قطاع غزة بعد غدٍ الأربعاء الساعة 12 ظهرًا في مشهد مهيب وغير مسبوق لإحياء عرس انطلاقتها الـــ35.



وقال القانوع: "إنّ حركة حماس تهيب بجماهير شعبنا الفلسطيني بالمشاركة الفاعلة، والخروج والاحتشاد بكلّ قوة للانتصار للأقصى، ودعم أهلنا في الضفة، والتأكيد على التمسك بالحقوق والثوابت".



وتحتفي حركة "حماس" يوم الأربعاء بذكرى انطلاقتها الـ35، في مدينة غزة، فيما توقَّع مراقبون أن يشارك مئات الآلاف في المهرجان، فيما يُحظَر في الضفة الغربية قيام الحركة بأيّ نشاطات سياسية احتفالية، حيث أقدم عناصر أمن السلطة على توجيه مئات الاستدعاءات للطلبة الجامعيين والنشطاء وعناصر حركة حماس، ووجّهت لهم تهديدات لمنع إقامة أيّ فعاليات.