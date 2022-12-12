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الاثنين 12 كانون الأول 2022 ساعة 20:11

السعودية.. ومطالبات شعبية بالافراج عن الدعاة

السعودية.. ومطالبات شعبية بالافراج عن الدعاة
واعتبر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ان لا بديل عن الحرية للداعية الشيخ خالد الراشد.

وكتب الحساب في تغريدة على تويتر: "تأكد لنا قيام محكمة الاستئناف بتغليظ الحكم الصادر ضد الشيخ #خالد_الراشد للمرة الثانية، وإضافة 17 سنة أخرى إلى مدة حكمه لتصبح 40 سنة".

يذكر أن السلطات السعودية أعادت محاكمة الشيخ خالد الراشد للمرة الأولى بعد أن أنهى مدة حكمه البالغة 15 سنة، وأضافت المحكمة حينها 8 سنوات أخرى إلى مدة حكمه، لتصبح 23 سنة.

وبتاريخ 26 نوفمبر 2021 نُقِل الشيخ خالد الراشد من سجن الحاير إلى المباحث العامة، ورغم إبلاغ إدارة السجن بعدم استقرار حالته الصحية، إلا أن المباحث العامة أصرت على نقله.

والداعية السعودي خالد بن محمد الراشد، عمل إلى عدة سنوات خطيبا وإماما لجامع فهد بن مفلح السبيعي في مدينة الخبر، ودرس العلوم الجنائية في الولايات المتحدة ثم قلب مسار حياته وتوجه إلى دراسة العلوم الشرعية، وعُرف الراشد بخطبته المشهورة يا أمة محمد والتى ألقاها بعد نشر رسام دنماركي رسوما مسيئة لرسول الله (صلى الله عليه وآله).

وتم سجنه في 2005 بسبب الخطبة التي ألقاها، وعبر فيها الراشد عن غضبه من الرسومات المسيئة إلى نبي الله التي رسمت على أيدي رسامين دنماركيين، حيث دعا عموم المسلمين أن يستنصروا لنبيهم وأن يقاطعوا الدنمارك، ويجب اغلاق سفارات الدنمارك المتواجدة في البلاد الإسلامية، وطالب الحكومة السعودية والحكومات الإسلامية أن تتخذ مواقف صارمة تجاه بلد المسيئين لرسول الله (صلى الله عليه وآله).

وفي سياق متصل كانت السلطات السعودية قد أصدرت قرارًا بإيقاف الداعية الشيخ صالح العصيمي عن إعطائه الدروس في المسجد النبوي.

وكان من المقرر أن تبدأ الدورة الـ 14 لبرنامج "مهمات العلم"، الذي يقدمه العصيمي بالمسجد النبوي، الجمعة الماضي، ويحضرها 5 آلاف طالب وطالبة من داخل السعودية وخارجها. ولكن صدر قرار بإلغائها في آخر لحظة.

وذكرت مصادر حقوقية سعودية عن وجود أنباء حول استدعاء النيابة العامة للعصيمي للتحقيق معه.

وقال حساب معتقلي الرأي الشهير عبر تويتر: "أنباء عن استدعاء المدرس في الحرمين الشريفين، الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي؛ للتحقيق من قبل النيابة العامة".

وكتب الاكاديمي السعودي الشيخ سعيد بن ناصر الغامدي وهو حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الامام محمد بن سعود بالرياض في تخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة في تغريدة على تويتر بهذا الخصوص:

"ايقاف الدورة العلمية للشيخ صالح العصيمي وهجوم الجامية عليه برهان جديد على أن العلم الشرعي المؤثر يفسد تخريبهم ويقوض إفسادهم إنهم يشبهون من قال الله فيهم: (لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إِن كنتم تعقلون)".

من جانبه، أدان الناشط السعودي المعارض، عبد الحكيم الدخيل، تلك الأنباء قائلاً: "ندين بشدة التقارير عن استدعاء المدرس في الحرمين الشريفين، الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي؛ للتحقيق من قبل النيابة العامة وإيقافه عن إعطائه الدروس في المسجد النبوي".

كما طالب الدخيل السلطات بوقف انتهاكاتها ضد الدعاة والمشايخ بشكل عام.
رقم : 1029808
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