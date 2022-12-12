الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 12 كانون الأول 2022 ساعة 20:18

نشطاء يطالبون بالإفراج عن الداعية السعودي خالد الراشد

نشطاء يطالبون بالإفراج عن الداعية السعودي خالد الراشد
واعتبر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ان لا بديل عن الحرية للداعية الشيخ خالد الراشد.
وكتب الحساب في تغريدة على تويتر: "تأكد لنا قيام محكمة الاستئناف بتغليظ الحكم الصادر ضد الشيخ #خالد_الراشد للمرة الثانية، وإضافة 17 سنة أخرى إلى مدة حكمه لتصبح 40 سنة".
يذكر أن السلطات السعودية أعادت محاكمتة الشيخ خالد الراشد للمرة الأولى بعد أن أنهى مدة حكمه البالغة 15 سنة، وأضافت المحكمة حينها 8 سنوات أخرى إلى مدة حكمه، لتصبح 23 سنة.
وبتاريخ 26 نوفمبر 2021 نُقِل الشيخ خالد الراشد من سجن الحاير إلى المباحث العامة، ورغم إبلاغ إدارة السجن بعدم استقرار حالته الصحية، إلا أن المباحث العامة أصرت على نقله.
والداعية السعودي خالد بن محمد الراشد، عمل إلى عدة سنوات خطيبا وإماما لجامع فهد بن مفلح السبيعي في مدينة الخبر، ودرس العلوم الجنائية في الولايات المتحدة ثم قلب مسار حياته وتوجه إلى دراسة العلوم الشرعية، وعُرف الراشد بخطبته المشهورة يا أمة محمد والتى ألقاها بعد نشر رسام دنماركي رسوما مسيئة لرسول الله (صلى الله عليه وآله).
وتم سجنه في 2005 بسبب الخطبة التي ألقاها، وعبر فيها الراشد عن غضبه من الرسومات المسيئة إلى نبي الله التي رسمت على أيدي رسامين دنماركيين، حيث دعا عموم المسلمين أن يستنصروا لنبيهم وأن يقاطعوا الدنمارك، ويجب اغلاق سفارات الدنمارك المتواجدة في البلاد الإسلامية، وطالب الحكومة السعودية والحكومات الإسلامية أن تتخذ مواقف صارمة تجاه بلد المسيئين لرسول الله (صلى الله عليه وآله).
رقم : 1029811
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
انقلاب النازيين الجدد في ألمانيا... هل يعيد التاريخ نفسه؟
انقلاب النازيين الجدد في ألمانيا... هل يعيد التاريخ نفسه؟
تهديدات أوروبية لوقف التعاون مع كيان الاحتلال
تهديدات أوروبية لوقف التعاون مع كيان الاحتلال
12 كانون الأول 2022
‘‘عرين الأسود‘‘ ظهور بارزٌ ورسائل مهمة؟
‘‘عرين الأسود‘‘ ظهور بارزٌ ورسائل مهمة؟
12 كانون الأول 2022
تصريحات متكررة.. ماذا قدم محمود عباس لفلسطين؟
تصريحات متكررة.. ماذا قدم محمود عباس لفلسطين؟
12 كانون الأول 2022
الغاز القطري في سلة الطاقة الأوروبية... هل يتجاوز الألمان أزمتهم الشديدة؟
الغاز القطري في سلة الطاقة الأوروبية... هل يتجاوز الألمان أزمتهم الشديدة؟
12 كانون الأول 2022
'كرامة وشهيدا': شعار الذكرى السابعة لاستشهاد الشيخ النمر
10 كانون الأول 2022
تفكيك خليه ارهابية واعتقال عناصرها في مدينة مشهد المقدسة
تفكيك خليه ارهابية واعتقال عناصرها في مدينة مشهد المقدسة
10 كانون الأول 2022
شيء من النفاق الغربي.. عندما تحدد الجغرافيا نوعية الشغب
شيء من النفاق الغربي.. عندما تحدد الجغرافيا نوعية الشغب
10 كانون الأول 2022
استعدادات لمراسم تشييع رفات شهداء الدفاع المقدس في مدينة أهواز
استعدادات لمراسم تشييع رفات شهداء الدفاع المقدس في مدينة أهواز
9 كانون الأول 2022
آية الله رئيسي: الدماء النقية لشهداء الأمن زرعت الخيبة لدى العدو
آية الله رئيسي: الدماء النقية لشهداء الأمن زرعت الخيبة لدى العدو
9 كانون الأول 2022
اسلامي: سنعود إلى إلتزامات الإتفاق النووي اذا رفع الحظر
اسلامي: سنعود إلى إلتزامات الإتفاق النووي اذا رفع الحظر
9 كانون الأول 2022
خطوة الحكومة الصهيونية الجادة لضم الضفة الغربية
خطوة الحكومة الصهيونية الجادة لضم الضفة الغربية
9 كانون الأول 2022
هل تنجح حرب ابن سلمان في إضعاف التوازن القبلي في البلاد و تأمين عرشه ؟
هل تنجح حرب ابن سلمان في إضعاف التوازن القبلي في البلاد و تأمين عرشه ؟
9 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انقلاب النازيين الجدد في ألمانيا... هل يعيد التاريخ نفسه؟
تهديدات أوروبية لوقف التعاون مع كيان الاحتلال
‘‘عرين الأسود‘‘ ظهور بارزٌ ورسائل مهمة؟
تصريحات متكررة.. ماذا قدم محمود عباس لفلسطين؟