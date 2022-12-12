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الاثنين 12 كانون الأول 2022 ساعة 20:54
رغم عودة العلاقات..

لماذا لا يزال "العودة" مسجون بسبب دعوته الصلح مع قطر؟

لماذا لا يزال "العودة" مسجون بسبب دعوته الصلح مع قطر؟
وفي تغريدة على تويتر اعتبر نائب يمني في حكومة المرتزقة يدعى محمد ناصر الحزمي الادريسي ان اجمل ما في مونديال قطر 2022 انه أظهر عمق العلاقات السعودية القطرية.

لكن الناشط اليمني ورئيس منتدى السلام ووقف الحرب في اليمن، عادل الحسني، كتب في رد على هذه التغريدة : لا زال الشيخ المجاهد الذي لا يستلم من أموال اللجنة الخاصة الدكتور سلمان العودة في سجن بن سلمان بسبب تغريده يدعو فيها للصلح مع قطر . نسأل الله أن يفك أسره من سجون بن سلمان الظالم .

وكان الداعية سلمان العودة دعا في تغريدة الى التأليف بين حكام الدول الخليجية بعد أيام من إعلان السعودية والإمارات ومصر والبحرين مقاطعة قطر وفرض حصار عليها من الجو والبحر والبر.

وكانت السعودية طالبت المشايخ بتأييد الحصار على قطر، وأن تغريدة العودة بدت وكأنها تمرد على أوامر ولي العهد محمد بن سلمان.

وعلى خلفية السكوت عن تأييد حصار قطر اعتقلت السعودية العديد من الدعاة المصلحين والكتاب، وهو ما قوبل باستنكار من المنظمات الحقوقية.
مصدر : وكالات
رقم : 1029816
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