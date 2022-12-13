صباغ يؤكد عمق العلاقات السورية الإيرانية الوطيدة والمتجذرة

وأفادت مصادر صحفية ان صباغ اشار خلال لقائه يوم الاثنين معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية علي رضا بيكدلي والوفد المرافق إلى ضرورة تنمية وتطوير العلاقات البرلمانية بين مجلسي الشعب السوري ومجلس الشورى الاسلامي الإيراني، وتبادل الخبرات بينهما لتحقيق المزيد من التنسيق، والارتقاء بالعمل البرلماني المشترك واستمرار توحيد الموقف المشترك للبلدين ودعم بعضهما البعض في المحافل والمؤتمرات الدولية والإقليمية.



من جانبه أكد بيكدلي أن العلاقات بين البلدين تحظى ببنى أساسية قوية ورصينة مشيراً إلى أن زيارته إلى سورية تتضمن التنسيق مع مختلف المؤسسات لتسهيل سبل انتقال رعايا البلدين، وهذا يتطلب من البرلمانين العمل على اتخاذ خطوات مشتركة، والاستفادة من طاقات وإمكانيات بعضهما لتحقيق استفادة أفضل في المستقبل.