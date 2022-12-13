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الثلاثاء 13 كانون الأول 2022 ساعة 10:52
المؤسسات الحكومية تتحمل مسؤولية 90% من تلوث بيئة العراق
ونقل مصدرنا عن مدير عام بيئة الجنوب وليد الموسوي قوله، ان الواقع البيئي تراجع جدا في المنطقة الجنوبية لقدم وتهالك المنشآت النفطية وخروج المحطات البايولوجية الصحية عن الخدمة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1029900
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