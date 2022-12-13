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الثلاثاء 13 كانون الأول 2022 ساعة 12:26

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
واعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من محافظة بيت لحم بينهم أربعة أشقاء.

وأفاد مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأشقاء زكي، ومحمد، وموسى، ويونس يوسف زكي ديرية، وعماد محمد عليان طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم.

كما اعتقلت باسل خليل سجدية من مخيم الدهيشة بعد اقتحام منازله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطالبين في جامعة الخليل، براء غزال ومثنى القواسمي.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر بأريحا واعتقلت الفتى عبد الرحمن عزات، بعد دهم منزله.

أما في رام الله، فاعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد أبو عادي، والشاب محمد زيدان عقب اقتحام منزلهما، في بلدة كفر نعمة غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمار محمد بني عودة، عقب اقتحام منزله في بلدة طمون بطوباس.

أما في جنين، فجرى اعتقال 3 شبان قتيبة راتب رفاعي قرب قرية رمانة، وأحمد رضا أبو سلامة من قرية فقوعة، والمحرر ماهر تحسين عابد من غرب المدينة، ومحمد العبيدي من السيلة الحارثية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، وأجرت تفتيشا في حارات المنصورة ووسط البلد والحارة الشمالية.
رقم : 1029908
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