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الثلاثاء 13 كانون الأول 2022 ساعة 13:30

وضع اللمسات الأخيرة على 16 نقطة تفاهم بين طهران وبكين

وضع اللمسات الأخيرة على 16 نقطة تفاهم بين طهران وبكين
والتقى وفد إيراني رفيع المستوى برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر"، اليوم الثلاثاء، وفد صيني رفيع المستوى يترأسه رئيس الوزراء الصيني "خو تشون خوا" بطهران بهدف مناقشة اليات تنفيذ "خطة التعاون الشامل على مدى 25 عاما" الموقعة بين طهران وبكين.

ووضع ممثلا إيران والصين اللمسات الأخيرة على 16 نقطة تفاهم بين طهران وبكين خلال اجتماع "التعاون الشامل بين إيران والصين" الذي يعقد في مجمع سعد آباد التاريخي- الثقافي بطهران لمناقشة اليات تنفیذ "خطة التعاون الشامل على مدى 25 عاما" .

وفي سياق متصل أعلن وزير الاقتصاد والمالية الايراني "سيد احسان خاندوزي" أن مناقشة الإجراءات التنفيذية في مجال الطاقة والاستثمار المشترك والتفاعلات المالية والنقدية والمصرفية بين البلدين والخطط الاستراتيجية في مجال النقل والبنية التحتية ستكون ضمن جدول أعمال اللقاء المشترك بين كبار المسؤولين في البلدين ليتم الموافقة عليها في الاجتماع المقبل لرئيسي البلدين.

یذکر أن اجتماع "التعاون الشامل بين إيران والصين" بدأ اليوم الثلاثاء بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر"، ونائب رئيس الوزراء الصيني "خو تشون خوا"، في مجمع سعد آباد التاريخي- الثقافي بطهران.

وعقد هذا الاجتماع المشترك بين كبار المسؤولين ووفود سياسية واقتصادية من الصين وإيران بهدف متابعة "التعاون الستراتيجي الشامل على مدى 25 عاما" بين البلدين.

وأعلن مساعد الشؤون السياسية في ديوان رئاسة الجمهورية "محمد جمشيدي"، في تصريح له أمس الاثنين، أن نائب رئيس الوزراء الصيني "خو تشون خوا" سيقود وفدا رفيع المستوى إلى طهران، لحضور الاجتماع المشترك مع نائب الرئيس الإيراني"محمد مخبر"، حيث سيتم استعراض السبل الكفيلة بتوسيع العلاقات الثنائية.

ولفت "جمشيدي"، إلى أنه سيتم خلال الاجتماع أيضا، مناقشة آليات تنفيذ "خطة التعاون الشامل على مدى 25 عاما" الموقعة بين إيران والصين، فضلا عن التنويه إلى ضرورة احترام الثوابت المبدئية والمعايير الدولية بما فيها وحدة أراضي الدول، كونها محط اهتمام خاص لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
مصدر : وكالات
رقم : 1029924
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