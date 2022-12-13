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الثلاثاء 13 كانون الأول 2022 ساعة 15:41

وزير لبناني: امريكا هي من عرقلت وصول الكهرباء إلى لبنان

وزير لبناني: امريكا هي من عرقلت وصول الكهرباء إلى لبنان
وفي حديث لإذاعة "النور"، تحدّث بيرم عن ملف الغاز اللبناني، معتبرًا أن "هذا الملف يحتاج إلى استثمار والاستثمار يتطلب استقرارا، ولمصلحة الجميع يجب التركيز على استقرار لبنان، وهذا ما شدّدتُ عليه في "مؤتمر الوظائف المرتبطة بقطاعي النفط والغاز وحقوق العاملين" في جنيف".

وحول مسألة التنقيب عن الغاز والبدء بعملية التنقيب، لفت إلى أن "الأجواء في هذا الشأن إيجابية وجديّة، والمصلحة العالميّة واللبنانيّة تتمثّل بعدم التأخير في عملية وسلامة استمرار استحقاق التنقيب وعدم عرقلة الملف".

وفي ما يتعلق بملف موظفي شركتي الخلوي، أشار بيرم إلى أنه "يتابع ملف الاتصالات بعناية، وسنستمع اليوم لشركتي "ألفا" و"تاتش" لمحاولة تدوير الزوايا، لأن قطاع الاتصالات قطاع مهم جدًا، ويجب بذل العناية للوصول إلى حلّ وسطيّ في هذا الملف".

أما في الملف التربوي اللبناني، فقال بيرم "إنّ هناك مجموعة من الحقوق لدى المعلّمين، ومعالي وزير التربية كان دائمًا يطرح قضاياهم في الجلسات، لكن من يدفع الثمن هو البُعد التعليميّ، حيث إنّ التصنيف التربويّ للبنان يتراجع وهذا أمر خطير جدًا".

وختم بيرم مؤكدًا أنّه رفع الصوت منذ البداية في ملف الضمان الاجتماعي، "وأرسلت كتابًا لرئيس الحكومة ولم ألقَ جوابًا، وبعدها سعينا لرفع اعتمادات الضمان، ومستمرّون بتقديم المبادرات لما لهذا الملف من أولويّة".
مصدر : وكالات
رقم : 1029939
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