الخارجية الصينية: نحترم السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لإيران

وفي مؤتمر صحفي في بكين، لفت متحدث وزارة الخارجية الصينية الى ابرام اتفاقية لتطوير وتعزيز "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين، وأن تنفيذها انطلق مع بداية العام الحالي.



وأشار إلى "أن الصين مستعدة لتطوير التواصل والتنسيق مع إيران لدفع العلاقات الثنائية قدما".



وقال:" إن العلاقات بين الصين وإيران تقوم على "الصداقة التقليدية" والصين ستواصل العمل مع إيران من أجل التنمية القوية والمستقرة للتعاون العملي".



وأعرب عن ثقة بكين بأن زيارة نائب رئيس الوزراء إلى طهران ستلعب دورا إيجابيا في تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإيران.



وقد بدأ نائب رئيس الوزراء الصيني خو تشون خوا، الثلاثاء، زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بعد أيام على القمة العربية الصينية في السعودية.