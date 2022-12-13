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الثلاثاء 13 كانون الأول 2022 ساعة 16:47

رئيسي: بعض مواقف الصين في المنطقة تسببت باستيائنا

رئيسي: بعض مواقف الصين في المنطقة تسببت باستيائنا
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بين نائب رئيس الوزراء الصيني "هو جون خوا" والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء في طهران، مع اية الله رئيسي، مضيفا ان "التعويض عن المواقف المطروحة يشكل مطلبا جديا لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية".

واكد رئيس الجمهورية، على ان العلاقات بين طهران وبكين اخذت بالتوسع منذ انتصار الثورة الاسلامية، واصفا زيارة الوفد الصيني الحالية بانها مهمة من اجل تطوير التعاون الثنائي.

واكد رئيسي ان على مسؤولي البلدين تكثيف الجهود لتنفيذ الاتفاقات التي وقعت خلال اللقاءات السابقة بين رئيسي البلدين.

وقال أن بعض المواقف التي أثيرت خلال زيارة الرئيس الصيني الأخيرة للمنطقة تسببت في استياء وتذمر الشعب والحكومة في إيران.

من جانبه، ابلغ نائب رئيس الوزراء الصيني "هو جون خوا" تحيات رئيس جمهورية الصين "شي جين بينغ" الى نظيره الايراني، مؤكدا خلال اللقاء مع "اية الله رئيسي"، على حرص بلاده لتعزيز وتعميق العلاقات مع ايران وذلك بغض التطورات الاقليمية والدولية.

واضاف : ان الصين كانت ولاتزال تحترم السيادة الوطنية ووحدة اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية، وتدعم جهودها الهادفة الى تحقيق مصالحها الاساسية.
رقم : 1029947
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