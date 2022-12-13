سورية وإيران تبحثان آليات تعزيز التعاون الصحي

وناقش الجانبان المسائل المتعلقة بالأطباء والطلاب السوريين والإيرانيين في البلدين.



وأوضح الوزير الغباش واقع القطاع الصحي ومدى تأثره بسبب الحرب الإرهابية على سورية والحصار اللاإنساني المفروض عليها، لافتاً إلى وجود نقاط مشتركة يمكن الاستفادة منها لتطوير العمل، وبما يخدم المواطنين في كلا البلدين.



بدوره أشار بيكدلي إلى أهمية تبادل الخبرات الطبية بين البلدين وتعزيز السياحة العلاجية وتوفير الظروف الملائمة لها.



حضر اللقاء السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني ومعاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميريه وعدد من المديرين المعنيين.