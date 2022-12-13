الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 13 كانون الأول 2022 ساعة 18:05

الحشد الشعبي يغلق الثغرات الامنية في صحراء الانبار الغربية

الحشد الشعبي يغلق الثغرات الامنية في صحراء الانبار الغربية
وقال المصدر، إن "قوات الحشد الشعبي نفذت عملية امنية تهدف الى اغلاق كافة الثغرات الامنية في مناطق صحراء الانبار الغربية المؤدية الى مناطق الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار في خطوة من شأنها منع وصول امدادات عناصر داعش الارهابي لبقاياه في المناطق الصحراوية ومحاصرتهم فضلا عن منع حالات التسلل وضبط الحدود بشكل تام ".

واضاف المصدر ان "مناطق صحراء قضاء القائم غربي الانبار باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا باتت مؤمنة بشكل كامل بعد اغلاق كافة المعابر الغير رسمية فضلا عن ارسال تعزيزات امنية لزيادة عديد القوات الامنية بصنوفها المختلفة لتعزيز امن واستقرار تلك المناطق".

وأوضح، أن "قوات الحشد الشعبي قامت بردم كافة السواتر التي اقامتها عصابات داعش الارهابية ونشر سيطرات امنية ثابتة ومتحركة على طول المناطق الصحراوية لقضاء القائم باتجاه مناطق الشريط الحدودي مع سوريا للحيولة دون وقوع اي خرق امني ".
مصدر : وكالات
رقم : 1029963
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إعدامات في شوارع الولايات المتحدة من دون محاكمة
إعدامات في شوارع الولايات المتحدة من دون محاكمة
دخول الصين إلى العالم العربي عبر بوابة فلسطين
دخول الصين إلى العالم العربي عبر بوابة فلسطين
13 كانون الأول 2022
عقب صفعة المنتخب المغربيّ.. سقطة دبلوماسيّة ومستقبليّة لـ‘‘إسرائيل‘‘
عقب صفعة المنتخب المغربيّ.. سقطة دبلوماسيّة ومستقبليّة لـ‘‘إسرائيل‘‘
13 كانون الأول 2022
فخامة الرئيس شي جين بينغ... ما رأيكم حول سيادة الصين على تايوان؟!
فخامة الرئيس شي جين بينغ... ما رأيكم حول سيادة الصين على تايوان؟!
13 كانون الأول 2022
ألمانيا وفوبيا الداعمين لفلسطين
ألمانيا وفوبيا الداعمين لفلسطين
13 كانون الأول 2022
انقلاب النازيين الجدد في ألمانيا... هل يعيد التاريخ نفسه؟
انقلاب النازيين الجدد في ألمانيا... هل يعيد التاريخ نفسه؟
12 كانون الأول 2022
تهديدات أوروبية لوقف التعاون مع كيان الاحتلال
تهديدات أوروبية لوقف التعاون مع كيان الاحتلال
12 كانون الأول 2022
‘‘عرين الأسود‘‘ ظهور بارزٌ ورسائل مهمة؟
‘‘عرين الأسود‘‘ ظهور بارزٌ ورسائل مهمة؟
12 كانون الأول 2022
تصريحات متكررة.. ماذا قدم محمود عباس لفلسطين؟
تصريحات متكررة.. ماذا قدم محمود عباس لفلسطين؟
12 كانون الأول 2022
الغاز القطري في سلة الطاقة الأوروبية... هل يتجاوز الألمان أزمتهم الشديدة؟
الغاز القطري في سلة الطاقة الأوروبية... هل يتجاوز الألمان أزمتهم الشديدة؟
12 كانون الأول 2022
'كرامة وشهيدا': شعار الذكرى السابعة لاستشهاد الشيخ النمر
10 كانون الأول 2022
تفكيك خليه ارهابية واعتقال عناصرها في مدينة مشهد المقدسة
تفكيك خليه ارهابية واعتقال عناصرها في مدينة مشهد المقدسة
10 كانون الأول 2022
شيء من النفاق الغربي.. عندما تحدد الجغرافيا نوعية الشغب
شيء من النفاق الغربي.. عندما تحدد الجغرافيا نوعية الشغب
10 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إعدامات في شوارع الولايات المتحدة من دون محاكمة
دخول الصين إلى العالم العربي عبر بوابة فلسطين
عقب صفعة المنتخب المغربيّ.. سقطة دبلوماسيّة ومستقبليّة لـ‘‘إسرائيل‘‘
فخامة الرئيس شي جين بينغ... ما رأيكم حول سيادة الصين على تايوان؟!