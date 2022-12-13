الحشد الشعبي يغلق الثغرات الامنية في صحراء الانبار الغربية

وقال المصدر، إن "قوات الحشد الشعبي نفذت عملية امنية تهدف الى اغلاق كافة الثغرات الامنية في مناطق صحراء الانبار الغربية المؤدية الى مناطق الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار في خطوة من شأنها منع وصول امدادات عناصر داعش الارهابي لبقاياه في المناطق الصحراوية ومحاصرتهم فضلا عن منع حالات التسلل وضبط الحدود بشكل تام ".



واضاف المصدر ان "مناطق صحراء قضاء القائم غربي الانبار باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا باتت مؤمنة بشكل كامل بعد اغلاق كافة المعابر الغير رسمية فضلا عن ارسال تعزيزات امنية لزيادة عديد القوات الامنية بصنوفها المختلفة لتعزيز امن واستقرار تلك المناطق".



وأوضح، أن "قوات الحشد الشعبي قامت بردم كافة السواتر التي اقامتها عصابات داعش الارهابية ونشر سيطرات امنية ثابتة ومتحركة على طول المناطق الصحراوية لقضاء القائم باتجاه مناطق الشريط الحدودي مع سوريا للحيولة دون وقوع اي خرق امني ".