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الثلاثاء 13 كانون الأول 2022 ساعة 20:14

اعتقال 3 من المتورطين في اغتيال الشيخ مولوي عبد الواحد ریكي

اعتقال 3 من المتورطين في اغتيال الشيخ مولوي عبد الواحد ریكي
جاء ذلك في بيان صدر اليوم الثلاثاء عن وزارة الامن جاء فيه : بعد الجهود المتواصلة ليل نهار والاجراءات الاستخبارية التي نفذتها القوات المنتسبة الى دائرة الامن العامة بمحافظة سيستان وبلوجستان، فقد تم القبض على 3 من العناصر الرئيسية المنفذة لجريمة اغتيال الشهيد مولوي عبد الواحد ريكي.

واضاف البيان، ان هذه العناصر كانت بصدد مغادرة البلاد عقب تفيذ جريمة الاغتيال، لكنهم وقعوا في قبضة قوات الامن.

واكدت وزارة الامن الايرانية انها ستكشف عن تفاصيل عملية الاعتقال لاحقا.

وقام الإهاربيون الاسبوع الماضي باغتيال عالم الدين السني المولوي عبدالواحد ريكي أمام جماعة مسجد الإمام الحسين بمدينة خاش في هذه محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران بعد خطفه على يد مجهولين.

وكان الشيخ ریكي أحد الشخصيات التي التقاها وفد قائد الثورة الاسلامية الذي زار المحافظةَ الشهر الماضي. واكد خلال اللقاء على أنه تعرض للتهديد من قبل مجموعات معادية للحكومة الايرانية، مضيفاً أن خطط ومؤامرات المنافقين وأعداء البلاد، باتت مكشوفة.
رقم : 1029978
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