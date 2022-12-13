وقفة احتجاجية لعدم حذف عضوية إيران من هيئة المرأة بالأمم المتحدة

عوائل الشهداء المدافعين عن المقدسات والأمن في إيران يجتمعون أمام مكتب الأمم المتحدة في طهران احتجاجاً على اقتراح أميركا حذف عضوية إيران من هيئة المرأة في المنظمة الدولية.



وقالت إحدى المشاركات في الوقفة الاحتجابية: "جئنا إلى هنا للدفاع عن حقوقنا في المحافل الدولية، ومن هنا نعلن للدول المعادية أننا لن نسمح لأي شخص بانتهاك حقوق المرأة الإيرانية."



وقالت مشاركة أخرى: "كممثلات للمرأة المسلمة، إجتمعنا في هذا المكان ليس فقط للدفاع عن حقوق المرأة الإيرانية، بل للدفاع عن حقوق جميع النساء في العالم، التي تدمرها مؤامرات الحكومات الزائفة".



واعتبر المشاركون أن هذا الإجراء لا يصب إلا في سياق السياسة العدائية التي تنتهج ضد إيران والتي تهدف لإثارة الفتنة، مشددين على أن حقوق المرأة في إيران ليست منتقصة.



وقالت إحدى المشاركات : "في إيران لدينا رياضيات وعالمات وبرلمانيات، وتحققت جميع حقوق المرأة في إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية، ومن هذا المکان نعلن للدول الخبيثة أنها يجب أن تفكر في حق المرأة في بلادها."



واكدت مشاركة أخرى: "الدول التي تسببت في الاضطرابات الأخيرة في إيران ليس لها الحق في اتخاذ قرارات للمرأة الإيرانية وحرمانها من حقوقها، وهي عضوية إيران في هيئة الأمم المتحدة للمرأة."



وشددت المشاركات أيضا على أن الثورة الإسلامية وانطلاقا من مبادئ الإسلام قد أعطت المرأة كل حقوقها المشروعة وحفظت لها كرامتها وعزتها.



صوت المرأة في إيران كان وما يزال حاضراً منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى اليوم، وهو صوت العزة والكرامة، وكل ما يشاع خلاف ذلك ليس إلا مجرد ضجيج.



وكانت قد أصدرت لجنة حقوق الإنسان ردا على البيان التدخلي لوزراء خارجية أمريكا وبريطانيا وأستراليا وكندا وتشيلي وأيسلندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والسويد، مؤكدة بأنه مزور وعار عن واقع المرأة الإيرانية التي تتمتع بحقوق التواصل على المنصات الرقمية.



وجاء في البيان: إن وزراء خارجية الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية في سخرية مريرة وفي بيان مشترك تدخلي بلهجة وقحة ومخادعة يتهمون الجمهورية الإسلامية الايرانية بانتهاك حقوق النساء والفتيات وتقديم أنفسهم كداعمين ومدافعي حقوق المرأة، البلدان التي تنظر إلى المرأة وحقوقها على أنها مجرد أداة لمتابعة المصالح والتفضيلات السياسية وفرض نهجها الخاطئ تجاه المرأة وحقوقها في الدول والثقافات الأخرى وبهذه الطريقة لا يترددون ولا يخجلون من التضحية بالنساء والفتيات وانتهاك جميع حقوقهن.



وأضاف البيان: وفقًا للعديد من الأبحاث والتقارير التي نشرتها المؤسسات البحثية الغربية فإن انتهاك حقوق النساء والفتيات في الدول الغربية بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص هو أكثر إثارة للشفقة وكارثة مما هو عليه في أجزاء أخرى من العالم، لافتا إلى التدهور الكارثي لكرامة المرأة وهويتها وشخصيتها وتحويلها إلى أدوات للاستغلال وارتفاع معدل العنف ضد النساء والفتيات والتمييز الواسع النطاق ضدهن والارتفاع الشديد في عدد السجينات والفصل القسري لطالبي اللجوء أو الأمهات اللاجئات من أطفالهن والآراء التمييزية والتعذيب والقمع غير القانوني للنساء والفتيات السود والملونات والمهاجرات من مظاهر تصرفاتهم مع النساء والفتيات في الدول الغربية ونهج هذه الدول الاستعمارية للنساء وحقوق المرأة.