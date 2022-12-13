سوريا.. 'تحرير الشام' تنتشر في مواقع بريف عفرين

وقال المصدر، لقد "شهدت مدينة عفرين في ريف حلب السورية استنفارا عسكريا كبيرا لارهابيي "هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام" وذلك بعد دخول "الفيلق الثالث" الموالي لتركيا، بلدتي كفرجنة وقطمة غرب مدينة اعزاز شمالي حلب".