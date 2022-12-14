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الأربعاء 14 كانون الأول 2022 ساعة 09:50

السيسي يصل إلى واشنطن للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية

السيسي يصل إلى واشنطن للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي قال إن السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الإفريقية في الاقتصاد العالمي".

راضي قال أيضا إن برنامج زيارة الرئيس "السيسي" إلى الولايات المتحدة يتضمن عقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أنه من المقرر أن يعقد السيسي لقاء مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

وسيجتمع الرئيس المصري أيضا، على هامش القمة، بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وفق ما ذكر المتحدث باسم الرئاسة.
مصدر : وكالات
رقم : 1030059
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