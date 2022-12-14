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الأربعاء 14 كانون الأول 2022 ساعة 10:14

اتفاق سوداني ـــ إماراتي لتطوير ميناء بقيمة 6 مليارات دولار

اتفاق سوداني ـــ إماراتي لتطوير ميناء بقيمة 6 مليارات دولار
وقال الجانبان خلال توقيعهما على الاتفاق بالعاصمة السودانية الخرطوم، إنّ طريقاً بطول 450 كيلومتراً سيربط ميناء أبو عمامة، بمنطقة أبو حمد الزراعية في ولاية نهر النيل السودانية.

ويرأس شركة إنفيكتوس للاستثمار أسامة داود عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة مجموعة دال السودانية، الذي سبق أن وصف الميناء بأنه مشروع مشترك بين مجموعته، وشركة موانئ أبو ظبي المملوكة لشركة «القابضة» الإماراتية.

وقال عبد اللطيف إنّ الميناء سيكون قادراً على التعامل مع جميع أنواع السلع وسينافس الميناء الوطني الرئيسي في البلاد، بورتسودان، الذي عانى أخيراً من توقفات جراء الاضطرابات السياسية في السودان.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إن بلاده ستحصل على 35% من صافي أرباح المشروع.

ووقع الجانبان الاتفاق بعد نحو أسبوع تقريباً، من توقيع الجيش السوداني والأحزاب السياسية المدنية اتفاقاً إطارياً يهدف إلى تشكيل حكومة مدنية، وإطلاق عملية انتقال سياسي جديدة بعد انقلاب تشرين الأول 2021.

وسيضم المشروع، الذي يقع على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال مدينة بورتسودان الساحلية، منطقة اقتصادية ومطاراً ومنطقة زراعية على مساحة 400 ألف فدان.
مصدر : وكالات
رقم : 1030063
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