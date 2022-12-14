الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 14 كانون الأول 2022 ساعة 11:00

حزب الله يرفض محاولة ميقاتي عقد جلسة جديدة للحكومة

حزب الله يرفض محاولة ميقاتي عقد جلسة جديدة للحكومة
فقد كشفت معلومات صحفية عن وجود نية لدى رئيس الحكومة لعقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء، يضع على جدول أعمالها بنوداً كثيرة ويبحث عن بند يعطيه صفة العجلة أو الاضطرار.

في وقت تردّدت معلومات عن اتجاه ميقاتي إلى جمع الوزراء مرّة جديدة حول طاولة السرايا للتشاور والتفاهم على الخطوات الواجب القيام بها في المرحلة المقبلة، حملت الساعات الماضية معطيات زادَت الغموض حول نوايا ميقاتي.

إذ قالت أوساط سياسية أنه يبيت رغبة في الدعوة إلى جلسة ثانية قريبة، علماً أنه في الزيارة التي قام بها إلى بكركي أول من أمس سعى جاهدا إلى نفي التهم عن نفسه شارحاً الأسباب الموجبة التي دفعته إلى عقد جلسة المرة الماضية، لكن هذا التأكيد لا «يلزم ميقاتي بأي شي، وهو قد يذهب إلى الدعوة بحجج جديدة.

وحتى يوم أمس، لم يكُن من الممكن التأكد من صحة هذه المعطيات، بخاصة أن ميقاتي الذي تواصل مع حزب الله بعدَ عودته من المملكة العربية السعودية تحدث عن عدم وجود نية لعقد جلسة جديدة للحكومة، كما قالت مصادر مطلعة، لكن المخاوف من إقدامه على خطوة مماثلة دفعت الحزب إلى إبلاغه رفض عقد أي جلسة جديدة.

وقالت المصادر، إن الحزب ليس وحده من سيعترض هذه المرة، بل إن رئيس مجلس النواب ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لن يكونا متحمسين لجلسة كهذه، بسبب الجو الطائفي المتوتر في البلد، خصوصاً أن التبعات الثقيلة لاجتماع الحكومة الأخير لم تنسحب فقط على علاقة التيار الوطني الحر وحزب الله، بل كان لها وقع طائفي خطير صوّر الانقسام على أنه مسيحي - إسلامي في البلد.
رقم : 1030077
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا لا يضعف البيان الختامي للقمة العربية الصينية العمق الاستراتيجي للعلاقات بين طهران وبكين؟
لماذا لا يضعف البيان الختامي للقمة العربية الصينية العمق الاستراتيجي للعلاقات بين طهران وبكين؟
الشعب المغربي يؤكد رفضه من جديد للتطبيع
الشعب المغربي يؤكد رفضه من جديد للتطبيع
14 كانون الأول 2022
حكومة نتنياهو المتطرفة وتأثيراتها داخل أركان الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘
حكومة نتنياهو المتطرفة وتأثيراتها داخل أركان الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘
14 كانون الأول 2022
هل يمكن لخدعة الاستثمار الرياضي تنظيف ما لوثه النظام السعودي ؟
هل يمكن لخدعة الاستثمار الرياضي تنظيف ما لوثه النظام السعودي ؟
14 كانون الأول 2022
‘‘إسرائيل‘‘ ومعضلة الاستمراريّة.. هل من هجرة عكسيّة؟
‘‘إسرائيل‘‘ ومعضلة الاستمراريّة.. هل من هجرة عكسيّة؟
14 كانون الأول 2022
إعدامات في شوارع الولايات المتحدة من دون محاكمة
إعدامات في شوارع الولايات المتحدة من دون محاكمة
13 كانون الأول 2022
دخول الصين إلى العالم العربي عبر بوابة فلسطين
دخول الصين إلى العالم العربي عبر بوابة فلسطين
13 كانون الأول 2022
عقب صفعة المنتخب المغربيّ.. سقطة دبلوماسيّة ومستقبليّة لـ‘‘إسرائيل‘‘
عقب صفعة المنتخب المغربيّ.. سقطة دبلوماسيّة ومستقبليّة لـ‘‘إسرائيل‘‘
13 كانون الأول 2022
فخامة الرئيس شي جين بينغ... ما رأيكم حول سيادة الصين على تايوان؟!
فخامة الرئيس شي جين بينغ... ما رأيكم حول سيادة الصين على تايوان؟!
13 كانون الأول 2022
ألمانيا وفوبيا الداعمين لفلسطين
ألمانيا وفوبيا الداعمين لفلسطين
13 كانون الأول 2022
انقلاب النازيين الجدد في ألمانيا... هل يعيد التاريخ نفسه؟
انقلاب النازيين الجدد في ألمانيا... هل يعيد التاريخ نفسه؟
12 كانون الأول 2022
تهديدات أوروبية لوقف التعاون مع كيان الاحتلال
تهديدات أوروبية لوقف التعاون مع كيان الاحتلال
12 كانون الأول 2022
‘‘عرين الأسود‘‘ ظهور بارزٌ ورسائل مهمة؟
‘‘عرين الأسود‘‘ ظهور بارزٌ ورسائل مهمة؟
12 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا لا يضعف البيان الختامي للقمة العربية الصينية العمق الاستراتيجي للعلاقات بين طهران وبكين؟
الشعب المغربي يؤكد رفضه من جديد للتطبيع
حكومة نتنياهو المتطرفة وتأثيراتها داخل أركان الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘
هل يمكن لخدعة الاستثمار الرياضي تنظيف ما لوثه النظام السعودي ؟