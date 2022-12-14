انفجار 5 ألغام على الحدود اللبنانية الفلسطينية

اسلام تايمز (لبنان) - انفجرت خمسة ألغام مضادة للأفراد، تحت حفارة معادية نوع بوكلين كانت تقوم بأعمال منذ الصباح في منطقة خلة الدبش جنوب بلدة عديسة خارج السياج التقني على الحدود اللبنانية الفلسطينية.