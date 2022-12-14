مرتزقة الإمارات تختطف القيادي التهامي رفيق دومه في الخوخة

وقالت مصادر مقربة من مدير عام مكتب هيئة النقل بمحافظة الحديدة، (رفيق حسين دومه)، إن طقم تابع أمني تابع للقوات المشتركة، اعتقلته من مكتبه بمدينة الخوخة “العاصمة المؤقتة لمحافظة الحديدة” واقتادته إلى أحد سجونها بمعسكر أبو موسى الأشعري بالمديرية.



وأوضحت المصادر أن اعتقال “دومه” يأتي على خلفية مواقفه الرافضة للانتهاكات التي ترتكبها القوات المشتركة المدعومة من الإمارات في المدن المحررة بمحافظة الحديدة.



و”رفيق دومه” قيادي في الحراك التهامي وسبق وأن اعتقل قبل عام في سجون المشتركة بمدينة المخا، على خلفية مواقفه الرافضة لانتهاكات تلك القوات.



وتخضع مدينة الخوخة (العاصمة المؤقتة لمحافظة الحديدة) لنفوذ مرتزقة الإمارات التي تُتهم بارتكاب انتهاكات واسعة للمدنيين من سكان المدينة.