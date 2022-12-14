بغداد وكييف تبحثان وضع الجالية العراقية في اوكرانيا

وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي في بيان ، ان "عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الأربعاء في قصر بغداد، القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في بغداد اليكسندر بورفجينكوف".



وأضاف، أن "رئيس الجمهورية تحدث عن أوضاع الجالية العراقية في أوكرانيا وأهمية الحفاظ على أمنهم واستمرار تقديم الخدمات لهم وتسهيل إجراءات تنقلهم بما يحفظ سلامتهم جميعا".



وبحسب البيان، عبر لطيف عن أمله في "الوصول إلى السلام ما بين روسيا وأوكرانيا"، مؤكداً "أهمية الجهود الدبلوماسية والتمسك بالحوار لحل التوترات والمشاكل وترسيخ السلام والاستقرار وتجنب التداعيات الإنسانية والاقتصادية وحفظ أمن وسلامة المدنيين".