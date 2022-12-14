الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 14 كانون الأول 2022 ساعة 13:54

بغداد وكييف تبحثان وضع الجالية العراقية في اوكرانيا

بغداد وكييف تبحثان وضع الجالية العراقية في اوكرانيا
وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي في بيان ، ان "عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الأربعاء في قصر بغداد، القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في بغداد اليكسندر بورفجينكوف".

وأضاف، أن "رئيس الجمهورية تحدث عن أوضاع الجالية العراقية في أوكرانيا وأهمية الحفاظ على أمنهم واستمرار تقديم الخدمات لهم وتسهيل إجراءات تنقلهم بما يحفظ سلامتهم جميعا".

وبحسب البيان، عبر لطيف عن أمله في "الوصول إلى السلام ما بين روسيا وأوكرانيا"، مؤكداً "أهمية الجهود الدبلوماسية والتمسك بالحوار لحل التوترات والمشاكل وترسيخ السلام والاستقرار وتجنب التداعيات الإنسانية والاقتصادية وحفظ أمن وسلامة المدنيين".
مصدر : وكالات
رقم : 1030107
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا لا يضعف البيان الختامي للقمة العربية الصينية العمق الاستراتيجي للعلاقات بين طهران وبكين؟
لماذا لا يضعف البيان الختامي للقمة العربية الصينية العمق الاستراتيجي للعلاقات بين طهران وبكين؟
الشعب المغربي يؤكد رفضه من جديد للتطبيع
الشعب المغربي يؤكد رفضه من جديد للتطبيع
14 كانون الأول 2022
حكومة نتنياهو المتطرفة وتأثيراتها داخل أركان الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘
حكومة نتنياهو المتطرفة وتأثيراتها داخل أركان الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘
14 كانون الأول 2022
هل يمكن لخدعة الاستثمار الرياضي تنظيف ما لوثه النظام السعودي ؟
هل يمكن لخدعة الاستثمار الرياضي تنظيف ما لوثه النظام السعودي ؟
14 كانون الأول 2022
‘‘إسرائيل‘‘ ومعضلة الاستمراريّة.. هل من هجرة عكسيّة؟
‘‘إسرائيل‘‘ ومعضلة الاستمراريّة.. هل من هجرة عكسيّة؟
14 كانون الأول 2022
إعدامات في شوارع الولايات المتحدة من دون محاكمة
إعدامات في شوارع الولايات المتحدة من دون محاكمة
13 كانون الأول 2022
دخول الصين إلى العالم العربي عبر بوابة فلسطين
دخول الصين إلى العالم العربي عبر بوابة فلسطين
13 كانون الأول 2022
عقب صفعة المنتخب المغربيّ.. سقطة دبلوماسيّة ومستقبليّة لـ‘‘إسرائيل‘‘
عقب صفعة المنتخب المغربيّ.. سقطة دبلوماسيّة ومستقبليّة لـ‘‘إسرائيل‘‘
13 كانون الأول 2022
فخامة الرئيس شي جين بينغ... ما رأيكم حول سيادة الصين على تايوان؟!
فخامة الرئيس شي جين بينغ... ما رأيكم حول سيادة الصين على تايوان؟!
13 كانون الأول 2022
ألمانيا وفوبيا الداعمين لفلسطين
ألمانيا وفوبيا الداعمين لفلسطين
13 كانون الأول 2022
انقلاب النازيين الجدد في ألمانيا... هل يعيد التاريخ نفسه؟
انقلاب النازيين الجدد في ألمانيا... هل يعيد التاريخ نفسه؟
12 كانون الأول 2022
تهديدات أوروبية لوقف التعاون مع كيان الاحتلال
تهديدات أوروبية لوقف التعاون مع كيان الاحتلال
12 كانون الأول 2022
‘‘عرين الأسود‘‘ ظهور بارزٌ ورسائل مهمة؟
‘‘عرين الأسود‘‘ ظهور بارزٌ ورسائل مهمة؟
12 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا لا يضعف البيان الختامي للقمة العربية الصينية العمق الاستراتيجي للعلاقات بين طهران وبكين؟
الشعب المغربي يؤكد رفضه من جديد للتطبيع
حكومة نتنياهو المتطرفة وتأثيراتها داخل أركان الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘
هل يمكن لخدعة الاستثمار الرياضي تنظيف ما لوثه النظام السعودي ؟