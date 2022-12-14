نجل معتقل سعودي: لا اعلم عن مكان احتجاز والدي

وقضت محكمة سعودية بسجن سعد إبراهيم الماضي، الذي يحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية، 16 عاما بسبب نشره تغريدات على تويتر.



واعتقل سعد إبراهيم الماضي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عندما سافر من فلوريدا إلى الرياض لزيارة عائلته.