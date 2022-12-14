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الأربعاء 14 كانون الأول 2022 ساعة 18:29

أمريكا تدشّن وحدة قوات فضائية في كوريا الجنوبية

أمريكا تدشّن وحدة قوات فضائية في كوريا الجنوبية
والقوات الفضائية الأميركية في كوريا الجنوبية هي المكوّن الثاني في الخارج في هذا المجال من القوات الفضائية، وتضطلع بمهمة مراقبة الصواريخ ورصدها وتتبعها، إضافة إلى تعزيز قدرات الجيش الفضائية عموماً.

واستضاف قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، الجنرال بول لاكاميرا، مراسم في قاعدة أوسان الجوية في مدينة بيونغتايك في كوريا الجنوبية، لتدشين الوحدة الجديدة التي سيقودها اللفتنانت كولونيل جوشوا مكوليون.

وجاء التدشين في وقت تسعى فيه سيؤول وواشنطن لتعزيز التعاون الأمني من أجل ردع كوريا الشمالية، التي أجرت اختبارات هذا العام لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على الوصول إلى البر الرئيس في الولايات المتحدة.

كذلك أسّست القوات الجوية التابعة لكوريا الجنوبية وحدتها الفضائية الخاصة هذا الشهر، لتعزيز قوتها في هذا المجال، وقدراتها على تنفيذ العمليات مع القوات الفضائية الأميركية.

وفي وقت سابق، تعهّدت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان النظر في جميع الخيارات لمواجهة كوريا الشمالية، بما فيها تنفيذ ضربات مضادة، غداة سلسلة اختبارات صاروخية أجرتها بيونغ يانغ وأدّت إلى ارتفاع مستوى التوتر معها.
مصدر : وكالات
رقم : 1030121
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