الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 14 كانون الأول 2022 ساعة 19:13

مامصير أبوعجيلة المريمي في قضية لوكربي؟

مامصير أبوعجيلة المريمي في قضية لوكربي؟
وبعد أن أعلنت سلطات الولايات المتحدة الامريكية عن وجود المريمي رهن الاحتجاز في أراضيها، أعلنت وزارة العدل الأميركية عن بدء محاكمته على خلفية توجيهها اتهامات له في ديسمبر/كانون الأول 2020 باحتمال تورطه في تفجير طائرة "بان آم" فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، مستندة إلى تقارير تشير إلى مسؤوليته عن صناعة القنبلة المستخدمة في إسقاط الطائرة.

وفيما لم تفصح السلطات الأميركية عن كيفية احتجاز المريمي وظروف وصوله إلى أراضيها، توجه عدد من الجهات المحلية الليبية إلى مطالبة حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس بضرورة الكشف عن ملابسات وصول المريمي إلى الأراضي الأميركية.

واتهم المجلس الأعلى للدولة الحكومة بتسليم المريمي بشكل "مجحف ومخجل"، وحملها "المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية الناجمة" عن ذلك.

واشترك المجلس الأعلى للدولة، في بيانه أمس الثلاثاء، مع 80 نائباً بمجلس النواب أصدروا بياناً الإثنين الماضي في رفض إعادة فتح قضية لوكربي، باعتبار أنها أقفلت بناء على اتفاقات سابقة بين الجانبين الليبي والأميركي، وكذلك اتفق بيان المجلسين في مطالبة النائب العام بضرورة فتح تحقيق للكشف عن ملابسات قضية المريمي، والجهة المسؤولة عن تسليمه لــ"دولة أجنبية".

وحيال كل ذلك اكتفت الحكومة في طرابلس بالتزام الصمت التام، وعدم إصدار أي بيان يوضح ملابسات القضية وإنهاء حالة الجدل القائمة حولها، كما لم يتلق "العربي الجديد" أي رد من جانب مسؤولي الحكومة الذين تواصل معهم للحصول على تعليق على الحادثة.

وبدأت قضية المريمي في الظهور منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ تداولت وسائل إعلام ليبية ودولية آنذاك أنباء عن اختفائه في ظروف غامضة من مقر سكنه في طرابلس، وسط احتمالات بتسليمه من قبل سلطات حكومة الوحدة الوطنية للولايات المتحدة الأميركية، واكتفت الحكومة وقتها ببيان لوزارة العدل بها أكد أن ملف قضية لوكربي قد "أقفل بالكامل من الناحيتين السياسية والقانونية"، وأنه لا يمكن إثارته من جديد ولا يمكن العودة إليه.

 
رقم : 1030124
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا لا يضعف البيان الختامي للقمة العربية الصينية العمق الاستراتيجي للعلاقات بين طهران وبكين؟
لماذا لا يضعف البيان الختامي للقمة العربية الصينية العمق الاستراتيجي للعلاقات بين طهران وبكين؟
الشعب المغربي يؤكد رفضه من جديد للتطبيع
الشعب المغربي يؤكد رفضه من جديد للتطبيع
14 كانون الأول 2022
حكومة نتنياهو المتطرفة وتأثيراتها داخل أركان الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘
حكومة نتنياهو المتطرفة وتأثيراتها داخل أركان الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘
14 كانون الأول 2022
هل يمكن لخدعة الاستثمار الرياضي تنظيف ما لوثه النظام السعودي ؟
هل يمكن لخدعة الاستثمار الرياضي تنظيف ما لوثه النظام السعودي ؟
14 كانون الأول 2022
‘‘إسرائيل‘‘ ومعضلة الاستمراريّة.. هل من هجرة عكسيّة؟
‘‘إسرائيل‘‘ ومعضلة الاستمراريّة.. هل من هجرة عكسيّة؟
14 كانون الأول 2022
إعدامات في شوارع الولايات المتحدة من دون محاكمة
إعدامات في شوارع الولايات المتحدة من دون محاكمة
13 كانون الأول 2022
دخول الصين إلى العالم العربي عبر بوابة فلسطين
دخول الصين إلى العالم العربي عبر بوابة فلسطين
13 كانون الأول 2022
عقب صفعة المنتخب المغربيّ.. سقطة دبلوماسيّة ومستقبليّة لـ‘‘إسرائيل‘‘
عقب صفعة المنتخب المغربيّ.. سقطة دبلوماسيّة ومستقبليّة لـ‘‘إسرائيل‘‘
13 كانون الأول 2022
فخامة الرئيس شي جين بينغ... ما رأيكم حول سيادة الصين على تايوان؟!
فخامة الرئيس شي جين بينغ... ما رأيكم حول سيادة الصين على تايوان؟!
13 كانون الأول 2022
ألمانيا وفوبيا الداعمين لفلسطين
ألمانيا وفوبيا الداعمين لفلسطين
13 كانون الأول 2022
انقلاب النازيين الجدد في ألمانيا... هل يعيد التاريخ نفسه؟
انقلاب النازيين الجدد في ألمانيا... هل يعيد التاريخ نفسه؟
12 كانون الأول 2022
تهديدات أوروبية لوقف التعاون مع كيان الاحتلال
تهديدات أوروبية لوقف التعاون مع كيان الاحتلال
12 كانون الأول 2022
‘‘عرين الأسود‘‘ ظهور بارزٌ ورسائل مهمة؟
‘‘عرين الأسود‘‘ ظهور بارزٌ ورسائل مهمة؟
12 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا لا يضعف البيان الختامي للقمة العربية الصينية العمق الاستراتيجي للعلاقات بين طهران وبكين؟
الشعب المغربي يؤكد رفضه من جديد للتطبيع
حكومة نتنياهو المتطرفة وتأثيراتها داخل أركان الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘
هل يمكن لخدعة الاستثمار الرياضي تنظيف ما لوثه النظام السعودي ؟