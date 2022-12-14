وزارة الصحة: لا وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران

وسجلت الوزارة، في تقريرها الصادر اليوم الاربعاء حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في ايران، 47 اصابة جديدة؛ حسب نتايج الفحوصات التي جرت منذ امس الثلاثاء ولغاية اليوم على صعيد البلاد.



واشار التقرير، الى ان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة بكورونا في ايران، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و560 الفا و294 شخصا، دون تسجيل ارتفاع في مجموع الوفيات من 144 الفا و658 حالة.



ونوهت الصحة في تقريرها ايضا، بارتفاع مجموع المتعافين من مرض كورونا في ايران، الى 7 ملايين و335 الفا و597 شخصا؛ لحد اليوم.



وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و93 الفا و561 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد.