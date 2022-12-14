مداهمة مكتب حزب ماكرون من قبل الشرطة الفرنسية

وقالت القناة التلفزيونية إن رجال الدرك نفذوا المداهمات يوم الثلاثاء في إطار تحقيق في تمويل حملة ماكرون لعام 2017 من قبل شركة استشارات أمريكية نيابة عن مكتب المدعي المالي الوطني في باريس.



وقال الحزب إنه "مستعد لتقديم أي معلومات قد تكون مفيدة" في هذه القضية. في نوفمبر/ تشرين الثاني، فتح مكتب المدعي المالي الوطني تحقيقا مع الرئيس ماكرون، الذي يشتبه في أن حملته الرئاسية لعام 2017 تم تمويلها بشكل غير قانوني من شركة الاستشارات الأمريكية ماكينزي.



وبحسب ما ورد كُلف التحقيق، الذي بدأ في نوفمبر/ تشرين الثاني، بثلاثة قضاة تحقيق. وفي البداية يعتزمون التحقيق في الروابط بين ماكرون وماكينزي.



وسيتحقق المدعي الفرنسي من حدوث "محاباة" و"تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية" في هذه القضية.



وقال ماكرون نفسه إنه علم بالتحقيق من وسائل الإعلام، مضيفا أنه تم بالفعل "التحقق مرارا وتكرارا" من حسابات حملة 2017 وأنه "لم يكتب له أحد أو يتصل" بشأن القضية.