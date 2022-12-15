غريب آبادي: مزحة مريرة ان تدعي اميركا الدفاع عن حقوق المراة الايرانية

وكتب كاظم غريب آبادي في تغريدة له مساء الأربعاء: "إنها مزحة مريرة أن يقدم النظام الأمريكي نفسه على أنه داعم ومدافع عن حقوق النساء والفتيات الإيرانيات".



وقال: "ان أمريكا بدعمها الشامل لاغتيال آلاف النساء والأطفال الإيرانيين على يد الزمر الإرهابية ، وفرضها عقوبات ظالمة ووحشية لا يمكن التعويض عنها خاصة ضد النساء والأطفال ، ودعمها الشامل لقتل النساء والأطفال الإيرانيين على يد نظام صدام خلال فترة الحرب المفروضة (1980-1988) ، اثبتت بأن الشيء الوحيد الذي لا تفكر فيه إيران هو حقوق النساء والفتيات ، وخلف بياناتها وتصريحاتها الكاذبة والمنافقة ، فإنها تسعى فقط وراء مصالحها وأهدافها اللاإنسانية والمناهضة لحقوق الإنسان.