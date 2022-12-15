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الخميس 15 كانون الأول 2022 ساعة 08:30

وزير الخارجية الأميركي يلتقي الرئيس التونسي ويدعو إلى إصلاحات شاملة

وزير الخارجية الأميركي يلتقي الرئيس التونسي ويدعو إلى إصلاحات شاملة
وجدد بلينكن" التزام الولايات المتحدة العميق بالديمقراطية في تونس، ودعم تطلعات شعبها إلى مستقبل ديمقراطي مزدهر"حسب تعبيره.

وأكد بلينكن دعم الولايات المتحدة القوي للاقتصاد التونسي، وهو يمر بالأزمة الاقتصادية الراهنة، التي تفاقمت بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وشدد الوزير على "الطبيعة التاريخية للعلاقات الثنائية العريقة بين الولايات المتحدة وتونس، وأكد أن "هذه العلاقة تكون أشد متانة عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وبحقوق الإنسان" على حد زعمه.

ونبّه بلينكن إلى "أهمية إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، يوم 17 ديسمبر/كانون الأول، فضلاً عن إجراء إصلاحات شاملة لتعزيز الضوابط الديمقراطية والتوازنات بين السلط وحماية الحريات الأساسية"، بحسب السفارة.

من جهتها، قالت الرئاسة التونسية في بيان لها، إن هذا اللقاء "خصص لبيان حقيقة الأوضاع في تونس ودحض الادعاءات والأراجيف التي تنشرها بعض الأطراف المعلومة بغرض الإساءة إلى صورة تونس في الخارج، ولإبراز، كذلك، أهمية تمكين الشعب التونسي صاحب السيادة من ممارسة حقه في التعبير بكل حرية عن إرادته عن طريق الانتخابات المبرمجة ليوم 17 ديسمبر الجاري".

وأضافت الرئاسة أن "المحادثة كانت مناسبة للتطرق إلى العلاقات التاريخية والمتينة بين تونس والولايات المتحدة الأميركية، وإلى ما يتقاسمه البلدان من إيمان راسخ بقيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات، في إطار ما يكفله الدستور والقانون".
مصدر : وكالات
رقم : 1030206
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