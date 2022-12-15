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الخميس 15 كانون الأول 2022 ساعة 09:05
قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر شرق نابلس بالضفة المحتلة
وأفادت مصادر محلية، بأن" قوات الاحتلال المدججة بالأسلحة والآليات العسكرية اقتحمت المخيم وحاصرت منزلاً لأحد المواطنين".
وذكرت المصادر، أنّ" قوات الاحتلال اعتدت على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصه بالضرب داخل مخيم عسكر القديم شرق نابلس".
مصدر :
وكالات
رقم :
1030215
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