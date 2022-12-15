قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر شرق نابلس بالضفة المحتلة

اسلام تايمز (فلسطين) - اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ،صباح اليوم الخميس، مخيم عسكر شرق محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وحاصرت أحد المنازل.