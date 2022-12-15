متحدث الحكومة الايرانية: سجون اميركا تضم ثلث السجينات في العالم

وكتب بهادري جهرمي في تغريدة له مساء الأربعاء على تويتر:



1- ثلث سجينات العالم يقبعن في سجون أميركا.



2- منذ عام 2015 حتى الآن ، قتلت ما لا يقل عن 250 امرأة بوحشية الشرطة الأمريكية في الشارع وبدون محاكمة. ليونا هيل ، أم حامل تبلغ من العمر 26 عامًا ، هي واحدة من هؤلاء.



3- اميركا تبنت مشروع قرار تعليق عضوية إيران في لجنة وضع المرأة!.



وانتهت عضوية الجمهورية الإسلامية الايرانية في لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة بعد قيام اميركا بالتأسيس لبدعة ونهج خطير وفي استعراض مناهض لإيران في هذه الهيئة الدولية.



وتمت الموافقة على قرار إلغاء عضوية إيران في لجنة الأمم المتحدة للمرأة بأغلبية 29 صوتًا مقابل 8 أصوات معارضة وامتناع 16 عن التصويت.