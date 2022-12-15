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الخميس 15 كانون الأول 2022 ساعة 09:31

مرتزقة بريطانيون يفشلون في الوصول إلى ليبيا عبر مالطا!

مرتزقة بريطانيون يفشلون في الوصول إلى ليبيا عبر مالطا!
وأفيد بأن" عملية القبض على مجموعة المرتزقة الذين وصفوا بأنهم جنود سابقون في الجيش البريطاني، كانوا في طريقهم لركوب طائرة خاصة للتوجه إلى ليبيا "الدولة الواقعة في شمال إفريقيا يوم السبت الماضي، والتي دمرتها الحرب الأهلية في السنوات الأخيرة".

وأبلغت مصادر الصحيفة بأن" الشرطة المالطية تصرفت بناء على بلاغ بشأن المجموعة التي اعترضتها قبل أن تستقل الطائرة."

وأشير في هذا الصدد إلى أن السلطات المالطية قامت بإطلاق سراح المجموعة في وقت لاحق بعد اعتقالها، ولم يتم توجيه أي تهم ضد هؤلاء المرتزقة.

كما ذكر أن المرتزقة البريطانيين غادروا مالطا بالفعل، إلا أنهم، بحسب الصحيفة المالطية، منعوا من استخدام المجال الجوي المالطي للوصول إلى ليبيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري الحديث فيها عن توجه مرتزقة بريطانيين إلى ليبيا، حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في يوليو 2021 أن اثنين من مشاة البحرية البريطانية السابقين انطلقا على متن قاربين مطاطين من مالطا إلى سواحل شرق ليبيا، وأن مجموعة أخرى من المرتزقة "الباحثين عن الثروة" في ليبيا، من جنوب إفريقيا وبريطانيا وأسترالياو الولايات المتحدة لحقت بهؤلاء من قاعدة انطلاق في الأردن.

وكشفت الصحيفة الأمريكية أيضا أنه تم نقل ست طائرات مروحية من بوتسوانا الواقعة جنوب القارة الإفريقية بأوراق مزورة لصالح هذه المجموعة من المرتزقة.

ونقل عن مرتزقة بريطانيين كانوا وصلوا إلى سواحل ليبيا الشرقية قبل ذلك، أنهم أتوا لتولي مهمة حراسة منشآت النفط والغاز بالمنطقة.

إلا أن صحيفة نيويورك تايمز قالت إن مهمة هذه المجموعة من المرتزقة لم تكتمل بسبب حدوث خلاف مع سلطات شرق ليبيا على خلفية "جودة الطائرات"، وأن هؤلاء المرتزقة سارعوا بعد مرور أربعة أيام على وصولهم إلى ركوب زوارقهم المطاطية وانطلقوا في البحر المتوسط عائدين إلى مالطا.
مصدر : وكالات
رقم : 1030222
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