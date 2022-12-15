خطوة ضد المرأة الايرانية لتأليب الرأي العالمي ضد ايران

في خطوة اعتبرها الكثيرون أنها ركوب أمواج في الأمم المتحدة ضد المرأة الإيرانية وتأليبا للرأي العام الدولية ضدها، صوتت دول في الأمم المتحدة على إخراج إيران من لجنة حقوق المرأة، بناء على طلب من الولايات المتحدة ودول أوروبية.



29 دولة وافقت على الاقتراح وامتنعت 16 دولة عن التصويت بينما رفضت 8 دول القرار.



وفي معرض رده على قرار الأمم المتحدة أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أنه قرار سياسي واتخذ دون سند قانوني وهو مخالف لميثاق الأمم المتحدة.



من جهته المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي قال إن ثلث السجينات في العالم حبيسات في سجون الولايات المتحدة، واعتبر جهري أن واشنطق تقف قرار إخراج إيران، مظيفا أنه منذ عام 2015 حتى الآن قتل مالا يقل عن 250 امرأة في الشارع دون محاكمة بسبب وحشية الشرطة الأميركية.



وبدوره أكد ممثل إيران لدى الأمم المتحدة أميرسعيد إيرواني أن واشنطن تتخذ من ملفات حقوق الإنسان ذريعة لأهداف سياسية، وستستخدم هذا النهج لإخراج أي دولة تختلف معها سياسيا، وشدد على احترام بلاده لحقوق المرأة وقال إن المرأة الإيرانية تتولى مناصب عليا في البلاد ولها دور كبير في المجتمع، مؤكداً أن القرار سيؤدي إلى إضعاف المنظمة الدولية.



وفي السياق وصفت المديرة العامة للشؤون الدولية التابعة لقسم شؤون المرأة والأسرة في رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران خديجة كريمي القرار بأنه تزوير واحتيال سياسي، وقالت كريمي خلال كلمتها في بداية الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران إن الدول المتشدقة بحقوق الإنسان التي ارتكبت العديد من الجرائم ضد الإنسانية عبر التاريخ تفتقر إلى المصداقية الأخلاقية لتوجيه الوعض إلى الآخرين، مضيفة أن هذه الدول تنتهك حقوق الشعب الإيراني على نطاق واسع.



وكانت العشرات من عوائل الشهداء اجتمعت أمام مكتب الأمم المتحدة في العاصمة طهران احتجاجا على اقتراح أميركا بحذف إيران من لجنة المرأة في المنظمة الدولية.



مفارقة مريرة أن تكون دول مثل السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة.. وهي دول معروفة بانتهاك حقوق المرأة وحقوق الإنسان عامة، عضوا في لجنة المرأة في الأمم المتحدة.. وتخرج إيران التي أعطت المرأة حقوقها المشروعة وحفظت لها كرامتها وعزتها، من تلك اللجنة.