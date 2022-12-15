الصفحة الرئيسية
0
الخميس 15 كانون الأول 2022 ساعة 09:37

خطوة ضد المرأة الايرانية لتأليب الرأي العالمي ضد ايران

خطوة ضد المرأة الايرانية لتأليب الرأي العالمي ضد ايران
في خطوة اعتبرها الكثيرون أنها ركوب أمواج في الأمم المتحدة ضد المرأة الإيرانية وتأليبا للرأي العام الدولية ضدها، صوتت دول في الأمم المتحدة على إخراج إيران من لجنة حقوق المرأة، بناء على طلب من الولايات المتحدة ودول أوروبية.

29 دولة وافقت على الاقتراح وامتنعت 16 دولة عن التصويت بينما رفضت 8 دول القرار.

وفي معرض رده على قرار الأمم المتحدة أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أنه قرار سياسي واتخذ دون سند قانوني وهو مخالف لميثاق الأمم المتحدة.

من جهته المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي قال إن ثلث السجينات في العالم حبيسات في سجون الولايات المتحدة، واعتبر جهري أن واشنطق تقف قرار إخراج إيران، مظيفا أنه منذ عام 2015 حتى الآن قتل مالا يقل عن 250 امرأة في الشارع دون محاكمة بسبب وحشية الشرطة الأميركية.

وبدوره أكد ممثل إيران لدى الأمم المتحدة أميرسعيد إيرواني أن واشنطن تتخذ من ملفات حقوق الإنسان ذريعة لأهداف سياسية، وستستخدم هذا النهج لإخراج أي دولة تختلف معها سياسيا، وشدد على احترام بلاده لحقوق المرأة وقال إن المرأة الإيرانية تتولى مناصب عليا في البلاد ولها دور كبير في المجتمع، مؤكداً أن القرار سيؤدي إلى إضعاف المنظمة الدولية.

وفي السياق وصفت المديرة العامة للشؤون الدولية التابعة لقسم شؤون المرأة والأسرة في رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران خديجة كريمي القرار بأنه تزوير واحتيال سياسي، وقالت كريمي خلال كلمتها في بداية الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران إن الدول المتشدقة بحقوق الإنسان التي ارتكبت العديد من الجرائم ضد الإنسانية عبر التاريخ تفتقر إلى المصداقية الأخلاقية لتوجيه الوعض إلى الآخرين، مضيفة أن هذه الدول تنتهك حقوق الشعب الإيراني على نطاق واسع.

وكانت العشرات من عوائل الشهداء اجتمعت أمام مكتب الأمم المتحدة في العاصمة طهران احتجاجا على اقتراح أميركا بحذف إيران من لجنة المرأة في المنظمة الدولية.

مفارقة مريرة أن تكون دول مثل السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة.. وهي دول معروفة بانتهاك حقوق المرأة وحقوق الإنسان عامة، عضوا في لجنة المرأة في الأمم المتحدة.. وتخرج إيران التي أعطت المرأة حقوقها المشروعة وحفظت لها كرامتها وعزتها، من تلك اللجنة.
رقم : 1030223
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الناتو وسيناريو فتح جبهة ثانية للحرب ضد روسيا
الناتو وسيناريو فتح جبهة ثانية للحرب ضد روسيا
محمد بن سلمان يفصل معايير محاربة الفساد على مقاسه
محمد بن سلمان يفصل معايير محاربة الفساد على مقاسه
15 كانون الأول 2022
‘‘الهروب‘‘ من الجيش يهدد بقاء الكيان الصهيوني.. ما هي الأسباب والدوفع ؟
‘‘الهروب‘‘ من الجيش يهدد بقاء الكيان الصهيوني.. ما هي الأسباب والدوفع ؟
15 كانون الأول 2022
ايران: أمريكا كشفت عن وجهها الحقيقي بلا قناع في اجتماع "الايكوسوك" بالأمم المتحدة
ايران: أمريكا كشفت عن وجهها الحقيقي بلا قناع في اجتماع "الايكوسوك" بالأمم المتحدة
15 كانون الأول 2022
رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة استخدام التكنولوجيا والمنجزات المعرفية للحفاظ على البيئة
رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة استخدام التكنولوجيا والمنجزات المعرفية للحفاظ على البيئة
15 كانون الأول 2022
لماذا مواقف إبن سلمان من فلسطين أكثر
لماذا مواقف إبن سلمان من فلسطين أكثر 'إسرائيلية' من 'إسرائيل'؟
15 كانون الأول 2022
لماذا لا يضعف البيان الختامي للقمة العربية الصينية العمق الاستراتيجي للعلاقات بين طهران وبكين؟
لماذا لا يضعف البيان الختامي للقمة العربية الصينية العمق الاستراتيجي للعلاقات بين طهران وبكين؟
14 كانون الأول 2022
الشعب المغربي يؤكد رفضه من جديد للتطبيع
الشعب المغربي يؤكد رفضه من جديد للتطبيع
14 كانون الأول 2022
حكومة نتنياهو المتطرفة وتأثيراتها داخل أركان الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘
حكومة نتنياهو المتطرفة وتأثيراتها داخل أركان الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘
14 كانون الأول 2022
هل يمكن لخدعة الاستثمار الرياضي تنظيف ما لوثه النظام السعودي ؟
هل يمكن لخدعة الاستثمار الرياضي تنظيف ما لوثه النظام السعودي ؟
14 كانون الأول 2022
‘‘إسرائيل‘‘ ومعضلة الاستمراريّة.. هل من هجرة عكسيّة؟
‘‘إسرائيل‘‘ ومعضلة الاستمراريّة.. هل من هجرة عكسيّة؟
14 كانون الأول 2022
إعدامات في شوارع الولايات المتحدة من دون محاكمة
إعدامات في شوارع الولايات المتحدة من دون محاكمة
13 كانون الأول 2022
دخول الصين إلى العالم العربي عبر بوابة فلسطين
دخول الصين إلى العالم العربي عبر بوابة فلسطين
13 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الناتو وسيناريو فتح جبهة ثانية للحرب ضد روسيا
محمد بن سلمان يفصل معايير محاربة الفساد على مقاسه
‘‘الهروب‘‘ من الجيش يهدد بقاء الكيان الصهيوني.. ما هي الأسباب والدوفع ؟
لماذا لا يضعف البيان الختامي للقمة العربية الصينية العمق الاستراتيجي للعلاقات بين طهران وبكين؟