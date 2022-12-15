سورية: سحب عضوية إيران من لجنة حقوق المرأة ينتهك أحكام الميثاق الأممي

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في حسابها على موقع تويتر اليوم: “إن التسييس والمعايير المزدوجة والنفاق وانتهاك أحكام الميثاق والآليات القانونية لعمل الأمم المتحدة هي أسس التحرك الأمريكي لاعتماد قرار لإنهاء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة، والتي شغلت مقعدها فيها عبر انتخابات ديمقراطية”.



وكانت إيران اعتبرت القرار إجراء سياسياً فاقداً للصفة القانونية ومناقضاً للميثاق، ويخلق نهجاً خاطئاً في المنظمة الدولية، فيما أكد دبلوماسيون في نيويورك أن القرار يمثل سابقة خطيرة لأن إيران انتخبت عضوا في اللجنة.



وتعد اللجنة هيئة دولية معنية بتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، ويتم اختيار الدول الأعضاء فيها من خلال التصويت في مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتم انتخاب أعضائه في الجمعية العامة.