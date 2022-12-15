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الخميس 15 كانون الأول 2022 ساعة 15:47

الجعيد: اغتيال علماء الوحدة الإسلامية لن يفك من عضدهم

الجعيد: اغتيال علماء الوحدة الإسلامية لن يفك من عضدهم
ورأى أن "أعداء الإسلام والمسلمين أدركوا أنه بالوحدة تكون قوة المسلمين وتقوى وتتعاظم شوكتهم ومنعتهم، وأنه بالفرقة والفتنة والتشرذم والتباغض تتلاشى قوتهم وتضعف شوكتهم، لذلك فهم يصوبون اليوم وبشكل ملحوظ على زرع الفتنة الطائفية والمذهبية وإحداث الفرقة والشرخ بوسائل شتى، ومن ضمنها قتل علماء الوحدة الإسلامية ودعاتها بين السنة والشيعة واللعب على أوتار المذهبية، فيقتلون عالم سني وعالم شيعي من أجل تفتيت الأمة وتناحرها حتى تضيع البوصلة وتحيد عن درب الحق والوحدة وتحرير فلسطين".

واعتبر أن "هذه الاغتيالات والجرائم لن تفك من عضد دعاة الوحدة ولن تنال من عزيمتهم ومعنوياتهم، بل ستزيدهم اصراراً وتمسكاً بهذا النهج القرآني الرباني النبوي الأصيل".
رقم : 1030284
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