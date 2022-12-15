الصفحة الرئيسية
0
الخميس 15 كانون الأول 2022 ساعة 15:57

الرئيس السوري يصدر مرسوما هاما بشأن العاملين في الدولة

الرئيس السوري يصدر مرسوما هاما بشأن العاملين في الدولة
وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم /21/

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي

المادة -1 أ- تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع (100000) ليرة سورية فقط مئة ألف ليرة سورية لكل من العاملين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية (المدنيين والعسكريين)، في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها، وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 % من رأس مالها، والمجندون في الجيش والقوات المسلحة.

ب- يدخل في شمول الفقرة (أ) من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات، والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية والمكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

المادة -2 أ- تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع (100000) ليرة سورية فقط مئة ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.

ب- يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة:

– المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

– أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى.

المادة -3 تعفـى المنحـة المنصـوص عليهـا فـي هـذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.

المادة -4 تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:

أ‌- بالنسبة لمنحة العاملين المدنيين والعسكريين في الدولة من:

– وفورات ســائر أقســام وفروع الموازنـة العامـة للدولـة للسنة المالية 2022 بالنســبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

– وفورات سائر حسابات الموازنة التقديرية لعام 2022 بالنسـبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامـة الذين يتقاضـون رواتبهـم وأجـورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

– وفـورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2022 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

ب‌- بالنسبة لمنحة أصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم ومعاشات عجز الإصابة الجزئي تصرف هذه النفقة من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022.

المادة -5 يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا المرسوم التشريعي.

المادة -6 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 21-5-1444 هجري الموافق لـ 15-12-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد
مصدر : وكالات
رقم : 1030288
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الناتو وسيناريو فتح جبهة ثانية للحرب ضد روسيا
الناتو وسيناريو فتح جبهة ثانية للحرب ضد روسيا
محمد بن سلمان يفصل معايير محاربة الفساد على مقاسه
محمد بن سلمان يفصل معايير محاربة الفساد على مقاسه
15 كانون الأول 2022
‘‘الهروب‘‘ من الجيش يهدد بقاء الكيان الصهيوني.. ما هي الأسباب والدوفع ؟
‘‘الهروب‘‘ من الجيش يهدد بقاء الكيان الصهيوني.. ما هي الأسباب والدوفع ؟
15 كانون الأول 2022
ايران: أمريكا كشفت عن وجهها الحقيقي بلا قناع في اجتماع "الايكوسوك" بالأمم المتحدة
ايران: أمريكا كشفت عن وجهها الحقيقي بلا قناع في اجتماع "الايكوسوك" بالأمم المتحدة
15 كانون الأول 2022
رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة استخدام التكنولوجيا والمنجزات المعرفية للحفاظ على البيئة
رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة استخدام التكنولوجيا والمنجزات المعرفية للحفاظ على البيئة
15 كانون الأول 2022
لماذا مواقف إبن سلمان من فلسطين أكثر
لماذا مواقف إبن سلمان من فلسطين أكثر 'إسرائيلية' من 'إسرائيل'؟
15 كانون الأول 2022
لماذا لا يضعف البيان الختامي للقمة العربية الصينية العمق الاستراتيجي للعلاقات بين طهران وبكين؟
لماذا لا يضعف البيان الختامي للقمة العربية الصينية العمق الاستراتيجي للعلاقات بين طهران وبكين؟
14 كانون الأول 2022
الشعب المغربي يؤكد رفضه من جديد للتطبيع
الشعب المغربي يؤكد رفضه من جديد للتطبيع
14 كانون الأول 2022
حكومة نتنياهو المتطرفة وتأثيراتها داخل أركان الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘
حكومة نتنياهو المتطرفة وتأثيراتها داخل أركان الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘
14 كانون الأول 2022
هل يمكن لخدعة الاستثمار الرياضي تنظيف ما لوثه النظام السعودي ؟
هل يمكن لخدعة الاستثمار الرياضي تنظيف ما لوثه النظام السعودي ؟
14 كانون الأول 2022
‘‘إسرائيل‘‘ ومعضلة الاستمراريّة.. هل من هجرة عكسيّة؟
‘‘إسرائيل‘‘ ومعضلة الاستمراريّة.. هل من هجرة عكسيّة؟
14 كانون الأول 2022
إعدامات في شوارع الولايات المتحدة من دون محاكمة
إعدامات في شوارع الولايات المتحدة من دون محاكمة
13 كانون الأول 2022
دخول الصين إلى العالم العربي عبر بوابة فلسطين
دخول الصين إلى العالم العربي عبر بوابة فلسطين
13 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الناتو وسيناريو فتح جبهة ثانية للحرب ضد روسيا
محمد بن سلمان يفصل معايير محاربة الفساد على مقاسه
‘‘الهروب‘‘ من الجيش يهدد بقاء الكيان الصهيوني.. ما هي الأسباب والدوفع ؟
لماذا لا يضعف البيان الختامي للقمة العربية الصينية العمق الاستراتيجي للعلاقات بين طهران وبكين؟