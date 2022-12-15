ميقاتي: ملزمون بالمضيّ في عملنا لإدارة شؤون الدول

وشدد على أن "ضغط الملفات الاجتماعية يتحمله جميع اللبنانيين وليس فئة منهم، والقلق على الحاضر والمستقبل حالة معممة في كل المناطق، ونزيف الهجرة وجع يصيب كل بيت وليس طائفة محددة، فتعالوا نتلاقى على ما يجمع بين الناس ونعالج الملفات المطروحة بروح المسؤولية بعيدا عن العناد والمكابرة ومحاولة أخذ البلد رهينة الاعتبارات السياسية".

وكان ميقاتي رعى حفل إطلاق "الاطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي" والعيد الحادي والخمسين لتأسيس المركز التربوي للبحوث والإنماء، قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية.

