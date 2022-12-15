فلسطين: عمليتا إطلاق نار و22 عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعة

وتمكن مقاومون من تنفيذ عمليتي إطلاق نار في جنين وبيت لحم، ووألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب الاحتلال والمغتصبين، إلى جانب مواجهات متفرقة بالضفة.

ورصد مركز معطى 12 نقطة مواجهة في محافظات الضفة الغربية، تخللها عمليات إلقاء حجارة صوب آليات وجنود الاحتلال.

وفي العمليات النوعية، أطلق مقاومون النار على حاجز الجلمة في جنين، ومعسكر قبة راحيل في بيت لحم، في حين أحرق الشباب الثائر كاميرات مراقبة لقوات الاحتلال في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

واندلعت المواجهات على حاجز قلنديا وبلدة العيساوية ومخيم شعفاط وبلدة الطور في القدس المحتلة، إلى جانب مواجهات وتصدٍّ للمغتصبين وتحطيم مركباتهم في رام الله ونابلس، والخليل.

