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الخميس 15 كانون الأول 2022 ساعة 16:38
لبنان: تعميم صورة قاصر مفقودة
وطلبت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشّرطة القضائية على أحد الرّقمَين 897109 -01 أو 901203 -01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1030294
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