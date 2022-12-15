الشيخ الجعيد: نهج اغتيال علماء الوحدة الإسلامية لن يفك من عضدهم

واعتبر الشيخ الجعيد في بيان له، أن "أعداء الإسلام والمسلمين أدركوا أنه بالوحدة تكون قوة المسلمين وتقوى وتتعاظم شوكتهم ومنعتهم، وأنه بالفرقة والفتنة والتشرذم والتباغض تتلاشى قوتهم وتضعف شوكتهم، لذلك فهم يصوبون اليوم وبشكل ملحوظ على زرع الفتنة الطائفية والمذهبية وإحداث الفرقة والشرخ بوسائل شتى ومن ضمنها قتل علماء ودعاة الوحدة الإسلامية بين السنة والشيعة واللعب على أوتار المذهبية فيقتلون عالم سني وعالم شيعي من أجل تفتيت الأمة وتناحرها حتى تضيع البوصلة وتحيد عن درب الحق والوحدة وتحرير فلسطين".

وأكد أن "هذه الاغتيالات والجرائم لن تفت من عضد دعاة الوحدة ولن تنال من عزيمتهم ومعنوياتهم بل ستزيدهم إصرارًا وتمسكًا بهذا النهج القرآني الرباني النبوي الأصيل".

