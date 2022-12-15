الصفحة الرئيسية
0
الخميس 15 كانون الأول 2022 ساعة 20:08

أردوغان يكشف عن طلب لقاء الرئيس السوري بحضور بوتين

أردوغان يكشف عن طلب لقاء الرئيس السوري بحضور بوتين
وحسب مصادر رسمية تركية جاء ذلك في تصريح أدلى به أردوغان للصحافيين في أثناء عودته إلى تركيا، قادماً من تركمانستان التي زارها أمس لحضور "القمة الثلاثية الأولى بين زعماء تركيا وأذربيجان وتركمانستان" التي عقدت في مدينة تركمانباشي.

وقال أردوغان في هذا الخصوص عرض على بوتين عقد لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسورية، وتلقى العرض بإيجابية، وبهذا الشكل نكون قد بدأنا بسلسلة اللقاءات.

وأضاف قائلاً: "نريد أن نقدم على خطوة ثلاثية تركية روسية سورية، ولذلك يجب أولاً عقد لقاءات بين أجهزة الاستخبارات، ومن ثم وزراء الدفاع، ثم وزراء الخارجية".

ولفت أردوغان إلى أن "هناك مشكلة يجب التعامل معها بسرعة، وهي أن التنظيمات الإرهابية في شمال سورية تتحرش بتركيا من وقت لآخر". وأردف: "الإرهابيون يهددون ويستفزون بلدنا من هناك (شماليّ سورية)، ووفقاً لاتفاقات سابقة، سواء أستانة أو سوتشي، يحق لنا القيام بما يلزم ضمن ممرنا الأمني ​​الذي يصل إلى عمق 30 كيلومتراً".

وأشار إلى "وجود جهات ترعى التنظيمات الإرهابية في الداخل السوري"، مبيناً أن "وحدات حماية الشعب" الكردية يتلقى الدعم الأكبر من قوات التحالف الدولي.

وحذر الرئيس التركي قوات "التحالف الدولي"، وخاصة القوات الاميركية، من دعم "وحدات حماية الشعب" الكردية، وقال: "إذا كنتم ستواصلون إمداد هذا التنظيم الإرهابي بالأسلحة والمعدات والذخائر، فإننا سنتدبر أمرنا بأنفسنا وسنقوم بما يلزم لإبعاد تهديد الإرهاب عن حدودنا".
مصدر : وكالات
رقم : 1030327
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الناتو وسيناريو فتح جبهة ثانية للحرب ضد روسيا
الناتو وسيناريو فتح جبهة ثانية للحرب ضد روسيا
محمد بن سلمان يفصل معايير محاربة الفساد على مقاسه
محمد بن سلمان يفصل معايير محاربة الفساد على مقاسه
15 كانون الأول 2022
‘‘الهروب‘‘ من الجيش يهدد بقاء الكيان الصهيوني.. ما هي الأسباب والدوفع ؟
‘‘الهروب‘‘ من الجيش يهدد بقاء الكيان الصهيوني.. ما هي الأسباب والدوفع ؟
15 كانون الأول 2022
ايران: أمريكا كشفت عن وجهها الحقيقي بلا قناع في اجتماع "الايكوسوك" بالأمم المتحدة
ايران: أمريكا كشفت عن وجهها الحقيقي بلا قناع في اجتماع "الايكوسوك" بالأمم المتحدة
15 كانون الأول 2022
رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة استخدام التكنولوجيا والمنجزات المعرفية للحفاظ على البيئة
رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة استخدام التكنولوجيا والمنجزات المعرفية للحفاظ على البيئة
15 كانون الأول 2022
لماذا مواقف إبن سلمان من فلسطين أكثر
لماذا مواقف إبن سلمان من فلسطين أكثر 'إسرائيلية' من 'إسرائيل'؟
15 كانون الأول 2022
لماذا لا يضعف البيان الختامي للقمة العربية الصينية العمق الاستراتيجي للعلاقات بين طهران وبكين؟
لماذا لا يضعف البيان الختامي للقمة العربية الصينية العمق الاستراتيجي للعلاقات بين طهران وبكين؟
14 كانون الأول 2022
الشعب المغربي يؤكد رفضه من جديد للتطبيع
الشعب المغربي يؤكد رفضه من جديد للتطبيع
14 كانون الأول 2022
حكومة نتنياهو المتطرفة وتأثيراتها داخل أركان الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘
حكومة نتنياهو المتطرفة وتأثيراتها داخل أركان الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘
14 كانون الأول 2022
هل يمكن لخدعة الاستثمار الرياضي تنظيف ما لوثه النظام السعودي ؟
هل يمكن لخدعة الاستثمار الرياضي تنظيف ما لوثه النظام السعودي ؟
14 كانون الأول 2022
‘‘إسرائيل‘‘ ومعضلة الاستمراريّة.. هل من هجرة عكسيّة؟
‘‘إسرائيل‘‘ ومعضلة الاستمراريّة.. هل من هجرة عكسيّة؟
14 كانون الأول 2022
إعدامات في شوارع الولايات المتحدة من دون محاكمة
إعدامات في شوارع الولايات المتحدة من دون محاكمة
13 كانون الأول 2022
دخول الصين إلى العالم العربي عبر بوابة فلسطين
دخول الصين إلى العالم العربي عبر بوابة فلسطين
13 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الناتو وسيناريو فتح جبهة ثانية للحرب ضد روسيا
محمد بن سلمان يفصل معايير محاربة الفساد على مقاسه
‘‘الهروب‘‘ من الجيش يهدد بقاء الكيان الصهيوني.. ما هي الأسباب والدوفع ؟
لماذا لا يضعف البيان الختامي للقمة العربية الصينية العمق الاستراتيجي للعلاقات بين طهران وبكين؟