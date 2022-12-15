أردوغان يكشف عن طلب لقاء الرئيس السوري بحضور بوتين

وحسب مصادر رسمية تركية جاء ذلك في تصريح أدلى به أردوغان للصحافيين في أثناء عودته إلى تركيا، قادماً من تركمانستان التي زارها أمس لحضور "القمة الثلاثية الأولى بين زعماء تركيا وأذربيجان وتركمانستان" التي عقدت في مدينة تركمانباشي.



وقال أردوغان في هذا الخصوص عرض على بوتين عقد لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسورية، وتلقى العرض بإيجابية، وبهذا الشكل نكون قد بدأنا بسلسلة اللقاءات.



وأضاف قائلاً: "نريد أن نقدم على خطوة ثلاثية تركية روسية سورية، ولذلك يجب أولاً عقد لقاءات بين أجهزة الاستخبارات، ومن ثم وزراء الدفاع، ثم وزراء الخارجية".



ولفت أردوغان إلى أن "هناك مشكلة يجب التعامل معها بسرعة، وهي أن التنظيمات الإرهابية في شمال سورية تتحرش بتركيا من وقت لآخر". وأردف: "الإرهابيون يهددون ويستفزون بلدنا من هناك (شماليّ سورية)، ووفقاً لاتفاقات سابقة، سواء أستانة أو سوتشي، يحق لنا القيام بما يلزم ضمن ممرنا الأمني ​​الذي يصل إلى عمق 30 كيلومتراً".



وأشار إلى "وجود جهات ترعى التنظيمات الإرهابية في الداخل السوري"، مبيناً أن "وحدات حماية الشعب" الكردية يتلقى الدعم الأكبر من قوات التحالف الدولي.



وحذر الرئيس التركي قوات "التحالف الدولي"، وخاصة القوات الاميركية، من دعم "وحدات حماية الشعب" الكردية، وقال: "إذا كنتم ستواصلون إمداد هذا التنظيم الإرهابي بالأسلحة والمعدات والذخائر، فإننا سنتدبر أمرنا بأنفسنا وسنقوم بما يلزم لإبعاد تهديد الإرهاب عن حدودنا".