الصفحة الرئيسية
0
الخميس 15 كانون الأول 2022 ساعة 21:02

السلطة الفلسطينية تطالب الاتحاد الأوروبي بردع الاحتلال

السلطة الفلسطينية تطالب الاتحاد الأوروبي بردع الاحتلال
ودعا اشتية، خلال لقائه سفراء وقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي ضمن إطلاق الحوار الفلسطيني الأوروبي، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، "لاتخاذ إجراءات جدية مسبقة لمواجهة سياسات حكومة الاحتلال الاسرائيلي الجديدة التي تهدد وجودية شعبنا ودولتنا ومؤسساتنا، لأن الذي سيحدث ليس تغييرا لشخص رئيس الوزراء، انما تغيير في النظام السياسي بشكل كامل نحو مزيد من التطرف والعنف".

وتابع: "نريد لأوروبا دورا فعالا واتخاذ إجراءات من أجل حماية حل الدولتين في ظل كافة الإجراءات الإسرائيلية المدمرة لأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، فعجز المجتمع الدولي قد يشجع "إسرائيل" على التمادي في انتهاكاتها وعلى أوروبا وضع ثقلها الاقتصادي خلف موقفها السياسي"، مجددا مطالبته الاتحاد الأوروبي بالضغط على "إسرائيل" لاحترام والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، وحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وقال إن "الكل الفلسطيني يريد عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، وعقد الانتخابات في القدس قضية سياسية وليست قضية تقنية فقط، ونريد من الاتحاد الأوروبي العمل إلى جانب الولايات المتحدة للضغط على "إسرائيل" للسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطيني بما فيها القدس ومشاركة أهلنا فيها ترشحا وانتخابا".

وأضاف: "إسرائيل" "تفرض السيطرة على كافة مناحي الحياة في فلسطين سواء في البنية التحتية والكهرباء والمياه والاتصالات، وتعمل على المزيد من مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وتقسيم المناطق الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض سواء بالحواجز أو بالجدار".
مصدر : وكالات
رقم : 1030334
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الناتو وسيناريو فتح جبهة ثانية للحرب ضد روسيا
الناتو وسيناريو فتح جبهة ثانية للحرب ضد روسيا
محمد بن سلمان يفصل معايير محاربة الفساد على مقاسه
محمد بن سلمان يفصل معايير محاربة الفساد على مقاسه
15 كانون الأول 2022
‘‘الهروب‘‘ من الجيش يهدد بقاء الكيان الصهيوني.. ما هي الأسباب والدوفع ؟
‘‘الهروب‘‘ من الجيش يهدد بقاء الكيان الصهيوني.. ما هي الأسباب والدوفع ؟
15 كانون الأول 2022
ايران: أمريكا كشفت عن وجهها الحقيقي بلا قناع في اجتماع "الايكوسوك" بالأمم المتحدة
ايران: أمريكا كشفت عن وجهها الحقيقي بلا قناع في اجتماع "الايكوسوك" بالأمم المتحدة
15 كانون الأول 2022
رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة استخدام التكنولوجيا والمنجزات المعرفية للحفاظ على البيئة
رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة استخدام التكنولوجيا والمنجزات المعرفية للحفاظ على البيئة
15 كانون الأول 2022
لماذا مواقف إبن سلمان من فلسطين أكثر
لماذا مواقف إبن سلمان من فلسطين أكثر 'إسرائيلية' من 'إسرائيل'؟
15 كانون الأول 2022
لماذا لا يضعف البيان الختامي للقمة العربية الصينية العمق الاستراتيجي للعلاقات بين طهران وبكين؟
لماذا لا يضعف البيان الختامي للقمة العربية الصينية العمق الاستراتيجي للعلاقات بين طهران وبكين؟
14 كانون الأول 2022
الشعب المغربي يؤكد رفضه من جديد للتطبيع
الشعب المغربي يؤكد رفضه من جديد للتطبيع
14 كانون الأول 2022
حكومة نتنياهو المتطرفة وتأثيراتها داخل أركان الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘
حكومة نتنياهو المتطرفة وتأثيراتها داخل أركان الجيش ‘‘الإسرائيلي‘‘
14 كانون الأول 2022
هل يمكن لخدعة الاستثمار الرياضي تنظيف ما لوثه النظام السعودي ؟
هل يمكن لخدعة الاستثمار الرياضي تنظيف ما لوثه النظام السعودي ؟
14 كانون الأول 2022
‘‘إسرائيل‘‘ ومعضلة الاستمراريّة.. هل من هجرة عكسيّة؟
‘‘إسرائيل‘‘ ومعضلة الاستمراريّة.. هل من هجرة عكسيّة؟
14 كانون الأول 2022
إعدامات في شوارع الولايات المتحدة من دون محاكمة
إعدامات في شوارع الولايات المتحدة من دون محاكمة
13 كانون الأول 2022
دخول الصين إلى العالم العربي عبر بوابة فلسطين
دخول الصين إلى العالم العربي عبر بوابة فلسطين
13 كانون الأول 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الناتو وسيناريو فتح جبهة ثانية للحرب ضد روسيا
محمد بن سلمان يفصل معايير محاربة الفساد على مقاسه
‘‘الهروب‘‘ من الجيش يهدد بقاء الكيان الصهيوني.. ما هي الأسباب والدوفع ؟
لماذا لا يضعف البيان الختامي للقمة العربية الصينية العمق الاستراتيجي للعلاقات بين طهران وبكين؟