مسؤول في أنصارالله: حاضرون لاي تصعيد أمريكي مباشر

وقال المحبشي للمسيرة ان الإدارة الامريكية قدمت نفسها حمامة سلام في الانتخابات الماضية وأنها تريد وقف العدوان لكنها اليوم أظهرت أنها تريد استمرار الحرب وتتماهى مع جرائم السعودية.



واكد ان إدارة بايدن تكذب على الشعب الأمريكي وعلى العالم وهي اليوم تقف في وجه أي محاولة لوقف العدوان على اليمن لافتا الى ان لا فرق بين الإدارات الأمريكية فكلها لا تحرص على السلام وحقوق الإنسان بل هي إدارات إرهابية تعتدي على الدول الأخرى.



واكد المحبشي ان المصالح الأمريكية أهداف مشروعة للقوات المسلحة اليمنية في مواجهة الدعم الأمريكي المفتوح للعدوان والحصار واوضح بان رهانات تحالف العدوان كلها خاسرة، وشعبنا لن ينكسر أمام الحصار وقد صمم على تحمل الآلام في سبيل حريته مؤكدا ان قواتنا المسلحة حاضرة لمواجهة أي تصعيد أو عمليات خاطفة قد يتدخل فيها الأمريكيون مباشرة، وخلال الفترة الماضية جيشنا أصبح أعلى استعدادا وقدرة.